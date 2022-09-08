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BS4B1927B/00
Rydd plass på skrivebordet
Rydd plass på skrivebordet og sikre PC-klienter til SmartErgoBase-klientstativet for Philips-skjermer. Med denne enkle og allsidige løsningen kan du lage et komplett oppsett som gir maksimal produktivitet
for SmartErgoBase fra Philips
VESA-monteringshull (bransjestandard) sikrer monteringskompatibilitet med de fleste PC-er og slanke klientenheter med liten formfaktor.
Denne enkle klientmonteringsbraketten er en enkel og rimelig løsning som sørger for oversiktlig alt-i-ett stasjonær databehandling i omgivelser med lite plass.
Klientmonteringsbraketten passer til Philips' prisbelønte kommersielle SmartErgoBase-skjerm. Du kan enkelt montere på PC-er og slanke klientenheter.
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