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30 dagers angrerett
Med opti-light
Inkl. miniepilator
Med smart pinsett
Effektivt epileringssystem gjør at huden holder seg myk og fri for hårstubber i flere uker
Opti-Light hjelper deg å finne og fjerne selv de vanskeligste hårstråene
To hastighetsinnstillinger som fjerner tykkere og tynnere hår, for en mer personlig hårfjerningsbehandling.
4.4
av 5
474
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produktet
Teknophope
17/05/2022
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Great little epilator
My wife has used this device and reports it's a lot easier and less messy/smelly than using cream. Washable head is great idea
Fordeler
Quick,good results
Ulemper
Slightly painful
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator
Fari83
19/07/2021
United Kingdom
Amazing epilator
So easy to use this epilator, gets all the hair, the cord is quite long. It’s very easy to clean, it comes with a small brush so you can easily keep it free from hair. It’s just the right size to fit in your palm. I would recommend to family and friends
Fordeler
Long cord, easy to use & clean
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator
HappyWendy
30/06/2020
United Kingdom
Amazing epilator
Brilliant product. Bought my first Phillips epilator 30 years ago!! It’s been a faithful piece of equipment ... nothing lasts forever ☹️ but I was amazed to see almost the same product virtually unchanged 30 years later ... totally recommend this product!!!
Fordeler
I use almost everywhere
Ulemper
Not suitable for bikini line
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator