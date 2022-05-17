ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte
  • Epilering på en enkel måte

Satinelle EssentialKompakt epilator med ledning

BRP529/00

4.4
| (474) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produktet
Epilering på en enkel måte
Nyt glatte ben i flere uker med Philips Satinelle. Fjerner forsiktig hår, så korte som 0,5 mm, fra roten. Denne spesialutgaven inneholder en Philips miniepilator og smarte pinsetter som er tiltenkt sensitive områder.
Se alle fordeler

Glatt hud i flere uker

Epilering på en enkel måte

  • Med opti-light

  • Inkl. miniepilator

  • Med smart pinsett

Effektivt epileringssystem trekker hårene ut med roten

Effektivt epileringssystem trekker hårene ut med roten

Effektivt epileringssystem gjør at huden holder seg myk og fri for hårstubber i flere uker

Opti-Light hjelper deg å finne og fjerne selv de vanskeligste hårstråene

Opti-Light hjelper deg å finne og fjerne selv de vanskeligste hårstråene

Opti-Light hjelper deg å finne og fjerne selv de vanskeligste hårstråene

To hastighetsinnstillinger som får med både tynnere og tykkere hår

To hastighetsinnstillinger som får med både tynnere og tykkere hår

To hastighetsinnstillinger som fjerner tykkere og tynnere hår, for en mer personlig hårfjerningsbehandling.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.4

av 5

474

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produktet

17/05/2022

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Great little epilator

My wife has used this device and reports it's a lot easier and less messy/smelly than using cream. Washable head is great idea

Fordeler

Quick,good results

Ulemper

Slightly painful

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

19/07/2021

United Kingdom

United Kingdom

Amazing epilator

So easy to use this epilator, gets all the hair, the cord is quite long. It’s very easy to clean, it comes with a small brush so you can easily keep it free from hair. It’s just the right size to fit in your palm. I would recommend to family and friends

Fordeler

Long cord, easy to use & clean

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

30/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Amazing epilator

Brilliant product. Bought my first Phillips epilator 30 years ago!! It’s been a faithful piece of equipment ... nothing lasts forever ☹️ but I was amazed to see almost the same product virtually unchanged 30 years later ... totally recommend this product!!!

Fordeler

I use almost everywhere

Ulemper

Not suitable for bikini line

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.