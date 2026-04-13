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  • Skreddersydd for deg med SenseIQ
  • Skreddersydd for deg med SenseIQ
  • Skreddersydd for deg med SenseIQ
  • Skreddersydd for deg med SenseIQ
  • Skreddersydd for deg med SenseIQ
  • Skreddersydd for deg med SenseIQ
  • Skreddersydd for deg med SenseIQ
  • Skreddersydd for deg med SenseIQ
  • Skreddersydd for deg med SenseIQ
  • Skreddersydd for deg med SenseIQ
  • Skreddersydd for deg med SenseIQ
  • Skreddersydd for deg med SenseIQ
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  • Skreddersydd for deg med SenseIQ
  • Skreddersydd for deg med SenseIQ
  • Skreddersydd for deg med SenseIQ
  • Skreddersydd for deg med SenseIQ
  • Skreddersydd for deg med SenseIQ
  • Skreddersydd for deg med SenseIQ
  • Skreddersydd for deg med SenseIQ
  • Skreddersydd for deg med SenseIQ
  • Skreddersydd for deg med SenseIQ
  • Skreddersydd for deg med SenseIQ
  • Skreddersydd for deg med SenseIQ

Lumea IPL 8000 SeriesIPL hårfjerningsenhet med SenseIQ

BRI948

4.2
| (2816) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produktet

1 pris

Skreddersydd for deg med SenseIQ
Gled deg over rask og personlig behandling med vår Lumea IPL 8000-serie. SenseIQ-teknologi med smarte tilbehør og Lumea IPL-app for langvarig glatt hud.
Se alle fordeler

Glatt og hårfri hud i 18 måneder*

Skreddersydd for deg med SenseIQ

  • SmartSkin-sensor

  • 4 intelligente tilbehør: kropp, ansikt, bikini, armhuler

  • Lumea IPL-app

  • Bruk med ledning

Behandle kun 2 ganger i måneden for raske resultater

Behandle kun 2 ganger i måneden for raske resultater

Annen hver uke for å komme i gang – det er halvparten så mange behandlinger som andre merker. Oppfriskning kun en gang i måneden. Det er alt som trengs. Det tar 8,5 minutter å behandle begge ben.

Skånsom og komfortabel med SenseIQ

Skånsom og komfortabel med SenseIQ

Lumea 8000-serien har fem lett justerbare lysinnstillinger. Vår SmartSkin-sensor leser hudtonen din og hjelper deg med å finne den mest komfortable innstillingen. Det intelligente tilbehøret tilpasser behandlingen for hvert kroppsområde.

Ekstra lang kabel for ekstra fleksibilitet under behandling

Ekstra lang kabel for ekstra fleksibilitet under behandling

Den er praktisk å bruke takket være den ekstra lange kabelen, som gir enkel tilgang og forbedret manøvrerbarhet.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Priser

  • Award image AWARD-612375

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.2

av 5

2816

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produktet

13/04/2026

Norge

Norge

Veldig fornøyd!

Jeg er veldig fornøyd med dette produktet. Det er enkelt å bruke, effektivt og gir gode resultater. Man må være litt tålmodig og vente på resultatene, men det er absolutt verdt det. Designet er pent, og kvaliteten virker solid. Jeg vil absolutt anbefale dette produktet til andre som ønsker en pålitelig løsning for hårfjerning.

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL hårfjerningsenhet med SenseIQ

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL hårfjerningsenhet med SenseIQ

02/08/2024

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Kjempe fornøyd.

God service. Rask levering. Superfornøyd med produktet.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL hårfjerningsenhet med SenseIQ

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL hårfjerningsenhet med SenseIQ

22/08/2023

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

God produkt

Veldig god produkt, har ikke nådd det resultatet jeg ønsker meg, men det er ikke lenge til. Behandlingene tar ikke så lang tid som jeg forventet og jeg barberer meg veldig sjeldent allerede, gleder meg til å slutte med barbering i framtiden.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL hårfjerningsenhet med SenseIQ

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL hårfjerningsenhet med SenseIQ

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Begynner etter 3 behandlinger. Mindre hår ved 18 måneder: 86 % på leggene, 70 % på bikinilinjen, 67 % i armhulene

  2. Når behandlingsplanen følges. Beregnet for bruk på legger, bikinilinje, armhuler og ansikt. Lampens levetid går ikke utover Philips' to år lange verdensomspennende garanti