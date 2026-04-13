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30 dagers angrerett
SmartSkin-sensor
3 intelligente tilbehør: kropp, ansikt, presisjon
Med SenseIQ-teknologi
Bruk med ledning
Kom i gang med den første fasen med fire behandlinger annenhver uke – halvparten så mange behandlinger som med andre merker. Deretter frisker du opp månedlig for å opprettholde resultatene.
Lumea 8000-serien har fem lett justerbare lysinnstillinger. Vår SmartSkin-sensor leser hudtonen din og hjelper deg med å finne den mest komfortable innstillingen. Det intelligente tilbehøret tilpasser behandlingen for hvert kroppsområde.
Den er praktisk å bruke takket være den ekstra lange kabelen, som gir enkel tilgang og forbedret manøvrerbarhet.
Priser
4.2
av 5
2814
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produktet
Syla88
13/04/2026
Norge
Veldig fornøyd!
Jeg er veldig fornøyd med dette produktet. Det er enkelt å bruke, effektivt og gir gode resultater. Man må være litt tålmodig og vente på resultatene, men det er absolutt verdt det. Designet er pent, og kvaliteten virker solid. Jeg vil absolutt anbefale dette produktet til andre som ønsker en pålitelig løsning for hårfjerning.
Denne omtalen gjelder Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL hårfjerningsenhet med SenseIQ
Denne omtalen gjelder Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL hårfjerningsenhet med SenseIQ
AA83
02/08/2024
Norge
Bekreftet kjøper
Kjempe fornøyd.
God service. Rask levering. Superfornøyd med produktet.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL hårfjerningsenhet med SenseIQ
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL hårfjerningsenhet med SenseIQ
Moad
22/08/2023
Norge
Bekreftet kjøper
God produkt
Veldig god produkt, har ikke nådd det resultatet jeg ønsker meg, men det er ikke lenge til. Behandlingene tar ikke så lang tid som jeg forventet og jeg barberer meg veldig sjeldent allerede, gleder meg til å slutte med barbering i framtiden.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL hårfjerningsenhet med SenseIQ
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL hårfjerningsenhet med SenseIQ
Begynner etter 3 behandlinger. Mindre hår ved 18 måneder: 86 % på leggene, 70 % på bikinilinjen, 67 % i armhulene
Når behandlingsplanen følges. Beregnet for bruk på legger, bikinilinje, armhuler og ansikt. Lampens levetid går ikke utover Philips' to år lange verdensomspennende garanti