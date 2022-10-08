ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Glatt hud. Grenseløs selvtillit
  • Glatt hud. Grenseløs selvtillit
  • Glatt hud. Grenseløs selvtillit
  • Glatt hud. Grenseløs selvtillit
  • Glatt hud. Grenseløs selvtillit
  • Glatt hud. Grenseløs selvtillit
  • Glatt hud. Grenseløs selvtillit
  • Glatt hud. Grenseløs selvtillit
  • Glatt hud. Grenseløs selvtillit
  • Glatt hud. Grenseløs selvtillit
  • Glatt hud. Grenseløs selvtillit
  • Glatt hud. Grenseløs selvtillit
  • Glatt hud. Grenseløs selvtillit
  • Glatt hud. Grenseløs selvtillit
  • Glatt hud. Grenseløs selvtillit
  • Glatt hud. Grenseløs selvtillit
  • Glatt hud. Grenseløs selvtillit
  • Glatt hud. Grenseløs selvtillit
  • Glatt hud. Grenseløs selvtillit
  • Glatt hud. Grenseløs selvtillit

Beauty Set Series 9000For hele kroppen

BRE770/92

4.4
| (717) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produktet
Glatt hud. Grenseløs selvtillit
Philips’ skjønnhetssett i 9000-serien er en komplett løsning for glatt hud fra topp til tå. Seks tilbehør, inkludert trimmerpenn og allsidig tilleggsutstyr. En luksus for huden, ansiktet, kroppen og føttene.
Se alle fordeler

Hudpleie. Ansikts- og kroppshårfjerning. Pedikyr

Glatt hud. Grenseløs selvtillit

  • Alt-i-ett-løsning

  • For hudpleie og hårfjerning

  • +6 tilbehør

Opplev glatt hud i flere uker med epilatoren vår

Opplev glatt hud i flere uker med epilatoren vår

Double Action-teknologi synkroniserer lange keramiske pinsetter i kontinuerlig bevegelse for å gripe og fjerne hår som er så korte som 0,5 mm. Det brede epilatorhodet med 50 % lengre pinsetter fjerner mer hår om gangen*. Gjør deg klar for noen glattbarberte, problemfrie uker fremover.

Vår raskeste epilator

Vår raskeste epilator

Pinsettene våre roterer også raskere per minutt enn Braun Silk-épil 9.

32 keramiske hypoallergeniske pinsetter for en skånsom behandling

32 keramiske hypoallergeniske pinsetter for en skånsom behandling

32 keramiske pinsetter laget av hypoallergenisk materiale for en komfortabel behandling. De glir lett over huden med mindre friksjon og mer hudkontakt*. Den føles bra på huden, sier 91 % av kvinnene**.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.4

av 5

717

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produktet

08/10/2022

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Philips epilator

Jeg var veldig misfornøyd med Braun sin epilator. Jeg anbefaler til alle. Jeg er veldig fornøyd med Philips.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 8000 BRE730/10 Epilator til våt og tørr bruk

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 8000 BRE730/10 Epilator til våt og tørr bruk

09/12/2020

Norge

Norge

Leverer som forventet

God og enkel i bruk. Leverer slik den er fortalt at den skal levere. Meget fornøyd.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator til våt og tørr bruk

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator til våt og tørr bruk

08/12/2020

Norge

Norge

Perfect

Veldig fornoyd! Kjempe god kvalitet og ambefaler til alle

Fordeler

29

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator til våt og tørr bruk

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator til våt og tørr bruk

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. kontra Philips Satinelle Advanced og Satinelle Prestige

  2. CLT Tyskland N = 153, 2019

  3. *HUT USA, 141 respondenter, 2022