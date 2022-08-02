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BRE735/00
Bør jeg bruke Philips-epilator eller -barbermaskin for kvinner på våt eller tørr hud?
Er det trygt å bruke skjærefolie på hele kroppen?
Kan jeg reise med pleie- eller skjønnhetsproduktet fra Philips?
Hvordan fester jeg kammen til Philips-bikinitrimmeren?
Hvordan endrer jeg hastighetsinnstillingen på Philips-epilatoren?
Hvordan rengjør jeg min Philips barbermaskinen?
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