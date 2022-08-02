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Epilator Series 8000 Epilator til våt og tørr bruk
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BRE700/00
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Bør jeg bruke Philips-epilator eller -barbermaskin for kvinner på våt eller tørr hud?
Er det trygt å bruke skjærefolie på hele kroppen?
Kan jeg reise med pleie- eller skjønnhetsproduktet fra Philips?
Hvordan endrer jeg hastighetsinnstillingen på Philips-epilatoren?
Hvordan rengjør jeg min Philips barbermaskinen?
Satinelle/Epilator series 8000Eksfolierende børstehode
Satinelle/Epilator series 8000Deksel til sensitive områder
Satinelle/Epilator series 8000Sensitivitetsdeksel
Satinelle/Epilator series 8000Hudstrekker
Satinelle/Epilator series 8000Beskyttelseshette for fotfil
Epilator series 8000Girkasse til fotfil
Epilator series 8000Epileringshode
Epilators series 8000Strømadapter
Epilator series 8000Hudstrekker
Veske
Trimmekam
Girkasse til fotfil
EpilatorEksfolieringshanske
EpilatorTrimmehode
Lady shavers PhilipsVeske
Pinsettsett
Philips-epilatoren min fungerer ikke
Philips-epilatoren min lader ikke
Philips-epilatoren min fjerner ikke håret ordentlig
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