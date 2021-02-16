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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Fjerner også korte, fine hårstrå
Markedets bredeste epilatorhode, 42 mm
Trådløs, kan også brukes i dusjen
8 luksuriøse tilbehør for allsidig bruk
Epilatorhodet er helt unikt ettersom det har blitt laget med en strukturert keramisk overflate som skånsomt griper tak i selv de fineste hårstråene, også de som er fire ganger kortere, enn med voks. Nå har det en raskere skiverotasjon enn noensinne (2200 o/min), noe som gjør det til vår raskeste hårfjerner.
Ekstra bredt epilatorhode dekker mer hud med hvert strøk for raskere hårfjerning.
Prisbelønt design* for enkel hårfjerning
Priser
4.1
av 5
608
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
Mky1
16/02/2021
Norge
Veldig fornøyd
Epilatoren har god batteritid og er enkel i bruk. Svært fornøyd med at en kan bytte funksjoner.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårfjerning fra roten
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårfjerning fra roten
19/11/2020
Sverige
Bekreftet kjøper
Supernöjd
Jag rekommenderar att som vill minska sin hårväxt eller slippa stå med rakhyvel var och varannan dag. Jag är supernöjd med resultatet även om det absolut gör ont i början.
Fordeler
Snygg, enkel att rengöra, bra batteritid
Ulemper
Förpackningen visade vissa delar som inte innehåller den versionen jag köpte
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårborttagning från roten
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårborttagning från roten
Lussan
21/09/2017
Sverige
Toppen
Detta var en riktigt bra pryl. Så himla bra. Toppen pryl. Älskar den Rekommenderas varmt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårborttagning från roten
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårborttagning från roten
iF-designprisen 2016