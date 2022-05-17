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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Med opti-light
Til bena
+ fire tilbehør
Effektivt epileringssystem gjør at huden holder seg myk og fri for hårstubber i flere uker
Unikt innebygd lys som sørger for at færre hår blir oversett, for en mer effektiv epilering.
To hastighetsinnstillinger som fjerner tykkere og tynnere hår, for en mer personlig hårfjerningsbehandling.
4.4
av 5
474
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produktet
Teknophope
17/05/2022
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Great little epilator
My wife has used this device and reports it's a lot easier and less messy/smelly than using cream. Washable head is great idea
Fordeler
Quick,good results
Ulemper
Slightly painful
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator
Fari83
19/07/2021
United Kingdom
Amazing epilator
So easy to use this epilator, gets all the hair, the cord is quite long. It’s very easy to clean, it comes with a small brush so you can easily keep it free from hair. It’s just the right size to fit in your palm. I would recommend to family and friends
Fordeler
Long cord, easy to use & clean
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator
HappyWendy
30/06/2020
United Kingdom
Amazing epilator
Brilliant product. Bought my first Phillips epilator 30 years ago!! It’s been a faithful piece of equipment ... nothing lasts forever ☹️ but I was amazed to see almost the same product virtually unchanged 30 years later ... totally recommend this product!!!
Fordeler
I use almost everywhere
Ulemper
Not suitable for bikini line
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator