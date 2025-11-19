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  • Skånsom og glatt
  • Skånsom og glatt
  • Skånsom og glatt
  • Skånsom og glatt
  • Skånsom og glatt
  • Skånsom og glatt
  • Skånsom og glatt
  • Skånsom og glatt
  • Skånsom og glatt
  • Skånsom og glatt
  • Skånsom og glatt
  • Skånsom og glatt

Epilator Series 4000Epilator med ledning

BRE247/00

4.6
| (101) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produktet
Skånsom og glatt
Oppdag hårfjerning som varer og er skånsom mot huden, og få glatt hud i opptil 28 dager. Vi skjønner at epilering kan være skummelt. Men det blir mindre vondt ved jevnlig bruk!*
Se alle fordeler

Skånsom mot deg og huden din

Skånsom og glatt

  • For kropp og sensitive områder

  • Med LED-lampe

  • + 4 tilbehør

  • Epiler, barber og eksfolier

Opptil 4 uker med glatt hud

Opptil 4 uker med glatt hud

Kjenn den gode følelsen av glatt hud i lang tid. Med denne epilatoren kan du slippe hårfjerningsrutiner i opptil 4 uker.

Enkel epilering

Enkel epilering

Glatt og enkelt med denne søte epilatoren, som fanger opp like korte hår som ved voksing. I tillegg slipper du å oppsøke en salong, og du slipper også alt sølet.

Vedvarende glatt hud

Vedvarende glatt hud

Denne epilatoren skal ha minst mulig miljøpåvirkning, med papirbasert emballasje, ingen batterier og et håndtak laget av 50 % resirkulerte materialer.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.6

av 5

101

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produktet

2

19/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

Easy hair removal

This is a fantastic epilator! Very easy and comfortable to use. It is gentle on skin and you can see long lasting results. Highly recommended!

Fordeler

Easy to use, gentle

Ulemper

NA

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator

17/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous Epilator

This Phillips series 4000 Epilator is a fantastic product to remove hair from under your arms and legs. It has 3 different settings to use to make removing hair comfortable. This epilator removes even the shortest of hair in no time at all. I have throughly enjoyed using this product. And this is my go to product to remove hair on a monthly basis. No more having to shave weekly has this product is epic. I highly recommend this product to anyone.

Fordeler

Fabulous design and sleek

Ulemper

None

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator

17/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great product

This is easy to use. It has changeable heads for different needs. The epilator is effective in pulling hairs from the root. This comes with a little bag to help store the item and accessories.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator

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  1. 87 % er enige, iHUT Netherlands, n=28, 2024.