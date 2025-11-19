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For kropp og sensitive områder
Med LED-lampe
+ 4 tilbehør
Epiler, barber og eksfolier
Kjenn den gode følelsen av glatt hud i lang tid. Med denne epilatoren kan du slippe hårfjerningsrutiner i opptil 4 uker.
Glatt og enkelt med denne søte epilatoren, som fanger opp like korte hår som ved voksing. I tillegg slipper du å oppsøke en salong, og du slipper også alt sølet.
Denne epilatoren skal ha minst mulig miljøpåvirkning, med papirbasert emballasje, ingen batterier og et håndtak laget av 50 % resirkulerte materialer.
4.6
av 5
101
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produktet
Renkk
19/11/2025
United Kingdom
Del av opprykk
Easy hair removal
This is a fantastic epilator! Very easy and comfortable to use. It is gentle on skin and you can see long lasting results. Highly recommended!
Fordeler
Easy to use, gentle
Ulemper
NA
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator
Ava2026
17/11/2025
United Kingdom
Del av opprykk
Fabulous Epilator
This Phillips series 4000 Epilator is a fantastic product to remove hair from under your arms and legs. It has 3 different settings to use to make removing hair comfortable. This epilator removes even the shortest of hair in no time at all. I have throughly enjoyed using this product. And this is my go to product to remove hair on a monthly basis. No more having to shave weekly has this product is epic. I highly recommend this product to anyone.
Fordeler
Fabulous design and sleek
Ulemper
None
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator
17/11/2025
United Kingdom
Del av opprykk
Great product
This is easy to use. It has changeable heads for different needs. The epilator is effective in pulling hairs from the root. This comes with a little bag to help store the item and accessories.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator
87 % er enige, iHUT Netherlands, n=28, 2024.