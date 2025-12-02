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For ben og kropp
Med massasjehode
Kjenn den gode følelsen av glatt hud i lang tid. Med denne epilatoren kan du slippe hårfjerningsrutiner i opptil 4 uker.
Glatt og enkelt med denne søte epilatoren, som fanger opp like korte hår som ved voksing. I tillegg slipper du å oppsøke en salong, og du slipper også alt sølet.
Denne epilatoren skal ha minst mulig miljøpåvirkning, med papirbasert emballasje, ingen batterier og et håndtak laget av 50 % resirkulerte materialer.
4.5
av 5
136
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produktet
Katten96
02/12/2025
Sverige
Del av opprykk
Lätthanterad
Lätt att använda. Nästan smärtfri användning. Skulle rekommendera denna till alla som vill testa epilering.
Fordeler
Lätt att hålla i
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd
Mellsten
01/12/2025
Sverige
Del av opprykk
Stabil och prisvärd epilator
Jag är väldigt nöjd med Philips epilator i 2000-serien. Den är lätt att använda, ligger bra i handen och tar bort även korta hårstrån direkt från roten. Huden blir len länge och resultatet håller betydligt bättre än rakning. Massagekåpan gör dessutom att epileringen känns mycket skonsammare. En perfekt epilator för dig som vill ha ett prisvärt, enkelt och effektivt hårborttagningsverktyg. Rekommenderas!
Fordeler
Sladdburen, man slipper tänka på laddningen.
Ulemper
Inga
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd
MrsC#
20/11/2025
Sverige
Del av opprykk
En lite plågsam apparat
Jag har blivit utvald att testa denna epilator. Den är liten och smidig, har inte testat den så lång tid, så jag vet inte hur lång tid det tar för håret att växa ut igen. Den största nackdelen är att det är sladd och inte batteri/laddbar. Det gör ganska ont att bli av med håret, så är man jätte känslig så får man göra liten bit i taget. Det smidigaste är att man inte behöver hålla på med vax, raklödder eller hårborttagningskräm.
Fordeler
inget kladd med tillbehör för att kunna få bort håret
Ulemper
Att den går på ström och inte är laddbar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd
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