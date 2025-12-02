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  • Skånsom og glatt
  • Skånsom og glatt
  • Skånsom og glatt
  • Skånsom og glatt
  • Skånsom og glatt
  • Skånsom og glatt
  • Skånsom og glatt
  • Skånsom og glatt
  • Skånsom og glatt

Epilator Series 2000Epilator med ledning

BRE227/00

4.5
| (136) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produktet
Skånsom og glatt
Oppdag hårfjerning som varer og er skånsom mot huden, og få glatt hud i opptil 28 dager. Vi skjønner at epilering kan være skummelt. Men det blir mindre vondt ved jevnlig bruk!*
Se alle fordeler

Skånsom mot deg og huden din

Skånsom og glatt

  • For ben og kropp

  • Med massasjehode

Opptil 4 uker med glatt hud

Opptil 4 uker med glatt hud

Kjenn den gode følelsen av glatt hud i lang tid. Med denne epilatoren kan du slippe hårfjerningsrutiner i opptil 4 uker.

Enkel epilering

Enkel epilering

Glatt og enkelt med denne søte epilatoren, som fanger opp like korte hår som ved voksing. I tillegg slipper du å oppsøke en salong, og du slipper også alt sølet.

Vedvarende glatt hud

Vedvarende glatt hud

Denne epilatoren skal ha minst mulig miljøpåvirkning, med papirbasert emballasje, ingen batterier og et håndtak laget av 50 % resirkulerte materialer.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.5

av 5

136

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produktet

02/12/2025

Sverige

Sverige

Lätthanterad

Lätt att använda. Nästan smärtfri användning. Skulle rekommendera denna till alla som vill testa epilering.

Fordeler

Lätt att hålla i

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd

01/12/2025

Sverige

Sverige

Stabil och prisvärd epilator

Jag är väldigt nöjd med Philips epilator i 2000-serien. Den är lätt att använda, ligger bra i handen och tar bort även korta hårstrån direkt från roten. Huden blir len länge och resultatet håller betydligt bättre än rakning. Massagekåpan gör dessutom att epileringen känns mycket skonsammare. En perfekt epilator för dig som vill ha ett prisvärt, enkelt och effektivt hårborttagningsverktyg. Rekommenderas!

Fordeler

Sladdburen, man slipper tänka på laddningen.

Ulemper

Inga

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd

20/11/2025

Sverige

Sverige

En lite plågsam apparat

Jag har blivit utvald att testa denna epilator. Den är liten och smidig, har inte testat den så lång tid, så jag vet inte hur lång tid det tar för håret att växa ut igen. Den största nackdelen är att det är sladd och inte batteri/laddbar. Det gör ganska ont att bli av med håret, så är man jätte känslig så får man göra liten bit i taget. Det smidigaste är att man inte behöver hålla på med vax, raklödder eller hårborttagningskräm.

Fordeler

inget kladd med tillbehör för att kunna få bort håret

Ulemper

Att den går på ström och inte är laddbar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
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  1. 87 % er enige, iHUT Netherlands, n=28, 2024.