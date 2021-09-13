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  • Styling på en enkel måte
  • Styling på en enkel måte
  • Styling på en enkel måte
  • Styling på en enkel måte
  • Styling på en enkel måte
  • Styling på en enkel måte
  • Styling på en enkel måte
  • Styling på en enkel måte
  • Styling på en enkel måte
  • Styling på en enkel måte
  • Styling på en enkel måte
  • Styling på en enkel måte
  • Styling på en enkel måte
  • Styling på en enkel måte
  • Styling på en enkel måte
  • Styling på en enkel måte
  • Styling på en enkel måte
  • Styling på en enkel måte
  • Styling på en enkel måte
  • Styling på en enkel måte
  • Styling på en enkel måte
  • Styling på en enkel måte
  • Styling på en enkel måte
  • Styling på en enkel måte

3000 SeriesHårstylingsett

BHP398/00

4.5
| (675) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produktet
Styling på en enkel måte
Det unike ThermoProtect-tilbehøret blander effektivt varm og kald luft for daglig pleie.
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Styling på en enkel måte

  • 1600 W

  • ThermoProtect-tilbehør

  • Keratin-belagte plater

Tørkeeffekt på 1600 W

Tørkeeffekt på 1600 W

Denne hårføneren på 1600 W produserer det optimale nivået av luftstrøm, noe som gir et vakkert resultat hver dag.

ThermoProtect-tilbehør

ThermoProtect-tilbehør

Det unike ThermoProtect-tilbehøret blander effektivt varm og kald luft for daglig pleie. Den senker temperaturen med 15 °C, samtidig som den tørker håret ditt raskt.

Sammenleggbart håndtak gjør den enkel å oppbevare

Sammenleggbart håndtak gjør den enkel å oppbevare

Det kompakte designet med det sammenleggbare håndtaket gjør den enkel å pakke, oppbevare og ta med seg hvor som helst.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.5

av 5

675

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produktet

13/09/2021

Norge

Norge

Produktet er utrolig bra

Jeg valgte denne rangeringen fordi at produktet er utrolig bra, og håret blir godt beskyttet ved bruk av kald luft.

Fordeler

Produktet har en valgmulighet som gir kaldluft

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 3000 Series BHD351/10 Hårføner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 3000 Series BHD351/10 Hårføner

06/09/2021

Norge

Norge

Flott produkt

Vi er 2 stykker i husstanden som bruker føner så oh si daglig. Er veldig fornøyde med dette produktet da den gjør jobben på en tilfredsstillende måte. Den har flere reguleringer og blir ikke altfor varm slik som mange fønere har en tendens til å bli. Anbefaler dette produktet til alle som bruker føner jevnlig. Et ekstra pluss at den har en overkommelig pris for de fleste.

Fordeler

Gjør det den skal og blir ikke for varm.

Ulemper

Ingen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 3000 Series BHD351/10 Hårføner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 3000 Series BHD351/10 Hårføner

06/09/2021

Norge

Norge

Svært fornøyd

Jeg har brukt denne hårføneren et par uker nå og er vært svært fornøyd. På grunn av treninger sent på kvelden, flere ganger i uken, må jeg føne det så det blir tørt før jeg legger meg. Fordi håret mitt fort blir tørt og slitt trenger jeg en god og skånsom hårføner. Jeg testet denne hårføneren samtidig som min gamle og fikk bekreftet at denne både er kjøligere, som gjør den mer skånsom for håret og sterkere, som gjør at det ikke tar lenger tid å få det tørt. Alt i alt er jeg veldig fornøyd og kan trygt si at den gamle hårføneren gis bort.

Fordeler

Kjøligere, men like sterk

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 3000 Series BHD351/10 Hårføner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 3000 Series BHD351/10 Hårføner

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