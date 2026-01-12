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Fri frakt fra 1000 NOK
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Pusset opp
Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer
Ekstra stort børsteområde
ThermoProtect-teknologi
Keramisk turmalinbelegg
Roterbar ledning for komfortabel bruk.
Det keramiske belegget i turmalinen gjør at børsten glir lett over håret, og gjør stylingen både skånsom og effektiv. Rettebørsten opprettholder hårets naturlige volum og gjør det glansfullt, mykt og uten statisk elektrisitet.
Rett ut håret på null tid uten å skade håret. Takket være ThermoProtect-teknologien holder rettebørsten en konstant temperatur og sørger for å ikke brenne eller slite håret på grunn av for høy temperatur.
Målt på 33 kvinner med mellomlangt hår. Testet i Kina.