ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Naturlig rett hår på fem minutter*
  • Naturlig rett hår på fem minutter*
  • Naturlig rett hår på fem minutter*
  • Naturlig rett hår på fem minutter*
  • Naturlig rett hår på fem minutter*
  • Naturlig rett hår på fem minutter*
  • Naturlig rett hår på fem minutter*
  • Naturlig rett hår på fem minutter*
  • Naturlig rett hår på fem minutter*
  • Naturlig rett hår på fem minutter*
  • Naturlig rett hår på fem minutter*
  • Naturlig rett hår på fem minutter*
  • Naturlig rett hår på fem minutter*
  • Naturlig rett hår på fem minutter*
  • Naturlig rett hår på fem minutter*
  • Naturlig rett hår på fem minutter*
  • Naturlig rett hår på fem minutter*
  • Naturlig rett hår på fem minutter*
  • Naturlig rett hår på fem minutter*
  • Naturlig rett hår på fem minutter*
  • Naturlig rett hår på fem minutter*
  • Naturlig rett hår på fem minutter*
  • Naturlig rett hår på fem minutter*
  • Naturlig rett hår på fem minutter*

Pusset opp

StyleCare EssentialOverhalt oppvarmet glattebørste

BHH880/00R1

4.5
| (150) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produktet
Naturlig rett hår på fem minutter*
Få naturlig rett og glansfullt hår på bare fem minutter. ThermoProtect-teknologien og børsten sørger for at håret blir krusfritt og ser sunt ut.
Se alle fordeler

Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer

Glatt, glansfullt og krusfritt hår

Naturlig rett hår på fem minutter*

  • Ekstra stort børsteområde

  • ThermoProtect-teknologi

  • Keramisk turmalinbelegg

Roterbar ledning

Roterbar ledning

Roterbar ledning for komfortabel bruk.

Keramisk belegg for skånsom og effektiv styling

Keramisk belegg for skånsom og effektiv styling

Det keramiske belegget i turmalinen gjør at børsten glir lett over håret, og gjør stylingen både skånsom og effektiv. Rettebørsten opprettholder hårets naturlige volum og gjør det glansfullt, mykt og uten statisk elektrisitet.

Konstant temperatur unngår skade på håret

Konstant temperatur unngår skade på håret

Rett ut håret på null tid uten å skade håret. Takket være ThermoProtect-teknologien holder rettebørsten en konstant temperatur og sørger for å ikke brenne eller slite håret på grunn av for høy temperatur.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Målt på 33 kvinner med mellomlangt hår. Testet i Kina.