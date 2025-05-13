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StyleCare Essential Oppvarmet børste
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BHH880/00
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Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
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Kan jeg kveile ledningen rundt Philips-styleren etter bruk?
Vil bruk av rettetang ødelegge håret mitt?
Er Philips-hårstyleren asbestfri?
Hvordan rengjør jeg Philips-styleren?
Philips-hårstyleren avgir en lukt.
Det ryker fra Philips-styleren når jeg bruker den.
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