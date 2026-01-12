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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Stor børste for enkel styling
Konstant temperatur, skånsom for håret
Keramisk belegg.
Det keramiske belegget i turmalinen gjør at børsten glir lett over håret, og gjør stylingen både skånsom og effektiv. Rettebørsten opprettholder hårets naturlige volum og gjør det glansfullt, mykt og uten statisk elektrisitet.
Rett ut håret på null tid uten å skade håret. Takket være ThermoProtect-teknologien holder rettebørsten en konstant temperatur og sørger for å ikke brenne eller slite håret på grunn av for høy temperatur.
To temperaturinnstillinger (170 og 200 °C) som passer til hårtypen din.
4.5
av 5
150
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produktet
Elcf
12/01/2026
Norge
Holder det den lover
Glatter grundig og raskt, selv på tjukt og langt hår. Holder det den lover, er kjempefornøyd!
Fordeler
Pris og effektivitet
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleCare Essential BHH880 Overhalt oppvarmet glattebørste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleCare Essential BHH880 Overhalt oppvarmet glattebørste
09/11/2020
Sverige
Bästa !
Super enkelt och snabbt att få en platt frisyr. Haft svårt tidigare att få bakhåret rakt men med platsborsten är det super enkelt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste
iremarie
18/01/2019
Sverige
riktigt kap!
Jag har använt den här plattborsten nu i ca 3 veckor och jag måste bara säga - WOW! Jag brukade alltid platta mitt hår, vilket sliter så mycket på håret plus att det gör håret ganska platt. Denna plattborsten behåller volymen i håret samtidigt som den genom endast ett drag (!) gör håret platt, följsamt och nästan glansigt. Rekommenderar den här produkten och denna produkt är det enda jag använder just nu. 5/5! enda minuset är kanske att den är lite tung, men det gör absolut ingenting om man tänker på vilket resultat man får! :)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste
Målt på 33 kvinner med mellomlangt hår. Testet i Kina.