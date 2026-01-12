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  • Naturlig rett hår på 5 minutter*
  • Naturlig rett hår på 5 minutter*
  • Naturlig rett hår på 5 minutter*
  • Naturlig rett hår på 5 minutter*
  • Naturlig rett hår på 5 minutter*
  • Naturlig rett hår på 5 minutter*
  • Naturlig rett hår på 5 minutter*
  • Naturlig rett hår på 5 minutter*
  • Naturlig rett hår på 5 minutter*
  • Naturlig rett hår på 5 minutter*
  • Naturlig rett hår på 5 minutter*
  • Naturlig rett hår på 5 minutter*
  • Naturlig rett hår på 5 minutter*
  • Naturlig rett hår på 5 minutter*
  • Naturlig rett hår på 5 minutter*
  • Naturlig rett hår på 5 minutter*
  • Naturlig rett hår på 5 minutter*
  • Naturlig rett hår på 5 minutter*
  • Naturlig rett hår på 5 minutter*
  • Naturlig rett hår på 5 minutter*
  • Naturlig rett hår på 5 minutter*
  • Naturlig rett hår på 5 minutter*
  • Naturlig rett hår på 5 minutter*
  • Naturlig rett hår på 5 minutter*

StyleCare EssentialOppvarmet børste

BHH880/00

4.5
| (150) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produktet
Naturlig rett hår på 5 minutter*
Retter du jevnlig ut håret ditt, men vil gjerne finne en raskere og mer komfortabel styling som også opprettholder hårets volum? Da bør du teste Philips oppvarmet rettebørste som grer og retter ut håret, samtidig som den beskytter hodebunnen mot varmen. Det keramiske belegget gjør at børsten glir lett over håret mens ThermoProtect holder konstant temperatur og beskytter håret.
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Mykt, glansfullt og uten statisk elektrisitet

Naturlig rett hår på 5 minutter*

  • Stor børste for enkel styling

  • Konstant temperatur, skånsom for håret

  • Keramisk belegg.

Keramisk belegg for skånsom og effektiv styling

Keramisk belegg for skånsom og effektiv styling

Det keramiske belegget i turmalinen gjør at børsten glir lett over håret, og gjør stylingen både skånsom og effektiv. Rettebørsten opprettholder hårets naturlige volum og gjør det glansfullt, mykt og uten statisk elektrisitet.

Konstant temperatur unngår skade på håret

Konstant temperatur unngår skade på håret

Rett ut håret på null tid uten å skade håret. Takket være ThermoProtect-teknologien holder rettebørsten en konstant temperatur og sørger for å ikke brenne eller slite håret på grunn av for høy temperatur.

To temperaturinnstillinger som passer til hårtypen din

To temperaturinnstillinger som passer til hårtypen din

To temperaturinnstillinger (170 og 200 °C) som passer til hårtypen din.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.5

av 5

150

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produktet

2

12/01/2026

Norge

Norge

Holder det den lover

Glatter grundig og raskt, selv på tjukt og langt hår. Holder det den lover, er kjempefornøyd!

Fordeler

Pris og effektivitet

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleCare Essential BHH880 Overhalt oppvarmet glattebørste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleCare Essential BHH880 Overhalt oppvarmet glattebørste

09/11/2020

Sverige

Sverige

Bästa !

Super enkelt och snabbt att få en platt frisyr. Haft svårt tidigare att få bakhåret rakt men med platsborsten är det super enkelt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste

18/01/2019

Sverige

Sverige

riktigt kap!

Jag har använt den här plattborsten nu i ca 3 veckor och jag måste bara säga - WOW! Jag brukade alltid platta mitt hår, vilket sliter så mycket på håret plus att det gör håret ganska platt. Denna plattborsten behåller volymen i håret samtidigt som den genom endast ett drag (!) gör håret platt, följsamt och nästan glansigt. Rekommenderar den här produkten och denna produkt är det enda jag använder just nu. 5/5! enda minuset är kanske att den är lite tung, men det gör absolut ingenting om man tänker på vilket resultat man får! :)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Målt på 33 kvinner med mellomlangt hår. Testet i Kina.