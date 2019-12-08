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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Barberingssystem med trippel beskyttelse
Tette resultater på huden
Brettbar bakside, tilbehør
Trimmekammer i to retninger
100 % vannbestandig
Barberingssystemet med trippel beskyttelse har perletupper for bedre komfort for huden, diamantformede hull for null anstrengelse, mens beskytteren minimerer hudirritasjon betydelig.
Kuttingsteknologien vår barberer ned til 0,2 mm og gir deg den tette og presise stellen du trenger. Med diamantformet barberingsfolie som fungerer sømløst for å sørge for et jevnt og tett resultat, etterlater den huden din myk og frisk.
Vår nylig utformet tilbehør, den brettbare baksiden, gir en forbedret ergonomisk opplevelse, og forbedrer rekkevidden over kroppen. Håndtaket kommer med flere innstillinger for å gi komfortabel barbering fra alle sider.
4.2
av 5
632
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produktet
Sønnen_av_sol
08/12/2019
Norge
Bekreftet kjøper
Enkel og bruke
Effektiv og engkel. Kan brukes både våt og tørr. Jeg bruker den hver gang før dusjer.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Dusjsikker trimmer for lyske og kropp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Dusjsikker trimmer for lyske og kropp
HugoTarzan
11/10/2020
Sverige
Produkten har utmärkta funktioner
Valde denna för att den går att använda till hela kroppen och speciellt för skaftet som gör att man når hela ryggen. Den tar långa och korta hårstrån utan problem. KÖP!
Fordeler
Når överallt. Bra batteritid
Ulemper
Inga än så länge
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
12/01/2020
Sverige
Fantastisk
Vilket resultat! Enastående, huden blir som en babyrumpa. Rakar lika nära som en rakhyvel fast utan sår och irritation. Detta är ett mirakel!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
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