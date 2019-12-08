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  • Skånsom mot huden, full kroppspleie
  • Skånsom mot huden, full kroppspleie
  • Skånsom mot huden, full kroppspleie
  • Skånsom mot huden, full kroppspleie
  • Skånsom mot huden, full kroppspleie
  • Skånsom mot huden, full kroppspleie
  • Skånsom mot huden, full kroppspleie
  • Skånsom mot huden, full kroppspleie
  • Skånsom mot huden, full kroppspleie
  • Skånsom mot huden, full kroppspleie
  • Skånsom mot huden, full kroppspleie
  • Skånsom mot huden, full kroppspleie
  • Skånsom mot huden, full kroppspleie
  • Skånsom mot huden, full kroppspleie
  • Skånsom mot huden, full kroppspleie
  • Skånsom mot huden, full kroppspleie
  • Skånsom mot huden, full kroppspleie
  • Skånsom mot huden, full kroppspleie
  • Skånsom mot huden, full kroppspleie
  • Skånsom mot huden, full kroppspleie
  • Skånsom mot huden, full kroppspleie
  • Skånsom mot huden, full kroppspleie

Body Groomer 5000 SeriesMed barberingssystem med trippel beskyttelse

BG5475/15

4.2
| (632) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produktet
Skånsom mot huden, full kroppspleie
Opplev en tett og jevn barbering over hele kroppen, også på intime områder, med maksimal komfort. Tre lengdeinnstillinger gir en allsidig barbering, og det sammenleggbare ryggtilbehøret er praktisk for områder som er vanskelige å nå.
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For rene og hudvennlige resultater over hele kroppen

Skånsom mot huden, full kroppspleie

  • Barberingssystem med trippel beskyttelse

  • Tette resultater på huden

  • Brettbar bakside, tilbehør

  • Trimmekammer i to retninger

  • 100 % vannbestandig

Patentert kuttingsteknologi for å være skånsom mot huden

Patentert kuttingsteknologi for å være skånsom mot huden

Barberingssystemet med trippel beskyttelse har perletupper for bedre komfort for huden, diamantformede hull for null anstrengelse, mens beskytteren minimerer hudirritasjon betydelig.

Jevn, tett barbering på 0,2 mm

Jevn, tett barbering på 0,2 mm

Kuttingsteknologien vår barberer ned til 0,2 mm og gir deg den tette og presise stellen du trenger. Med diamantformet barberingsfolie som fungerer sømløst for å sørge for et jevnt og tett resultat, etterlater den huden din myk og frisk.

For ekstra rekkevide i steder som er vanskelige å nå

For ekstra rekkevide i steder som er vanskelige å nå

Vår nylig utformet tilbehør, den brettbare baksiden, gir en forbedret ergonomisk opplevelse, og forbedrer rekkevidden over kroppen. Håndtaket kommer med flere innstillinger for å gi komfortabel barbering fra alle sider.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.2

av 5

632

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produktet

08/12/2019

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Enkel og bruke

Effektiv og engkel. Kan brukes både våt og tørr. Jeg bruker den hver gang før dusjer.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Dusjsikker trimmer for lyske og kropp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Dusjsikker trimmer for lyske og kropp

11/10/2020

Sverige

Sverige

Produkten har utmärkta funktioner

Valde denna för att den går att använda till hela kroppen och speciellt för skaftet som gör att man når hela ryggen. Den tar långa och korta hårstrån utan problem. KÖP!

Fordeler

Når överallt. Bra batteritid

Ulemper

Inga än så länge

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

12/01/2020

Sverige

Sverige

Fantastisk

Vilket resultat! Enastående, huden blir som en babyrumpa. Rakar lika nära som en rakhyvel fast utan sår och irritation. Detta är ett mirakel!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

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  1. Nettbasert undersøkelse av 16 003 menn, brukere av elektrisk trimming, utført i 2024. 

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