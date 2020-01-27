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Barberingssystem med trippel beskyttelse
Tette resultater på huden
Trimmekammer i to retninger
100 % vannbestandig
Barberingssystemet med trippel beskyttelse har perletupper for bedre komfort for huden, diamantformede hull for null anstrengelse, mens beskytteren minimerer hudirritasjon betydelig.
Kuttingsteknologien vår barberer ned til 0,2 mm og gir deg den tette og presise stellen du trenger. Med diamantformet barberingsfolie som fungerer sømløst for å sørge for et jevnt og tett resultat, etterlater den huden din myk og frisk.
Kammene trimmer i alle retninger og kan gi tilpassbare trimlengder på 2, 3 eller 5 mm, noe som sørger for uanstrengt og effektivt stell over hele kroppen, selv på de intime områdene.
4.1
av 5
742
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produktet
Nihat47
27/01/2020
Sverige
Bra
Fungerar bra och bra rakning enligt priset kvalitet bra
Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Maxemilian
13/03/2019
Sverige
Gör det den påstår
Fungerar utmärkt och ser till att blir slätt utan att det blir nå iriteringar, vanligtvis så lyckas jag ofta skära mig eller få redigt torr hud när det kommer till rakhyvel men inte av denna.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Maxvol
27/09/2016
Sverige
Nöjd med denna trimmer
Jag tycker trimmern fungerar väldigt bra på mig! Fungerar bra i duschen också och skön att hålla i.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer
Nettbasert undersøkelse av 16 003 menn, brukere av elektrisk trimming, utført i 2024.
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