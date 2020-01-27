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  • Uanstrengt og tett kroppspleie
  • Uanstrengt og tett kroppspleie
  • Uanstrengt og tett kroppspleie
  • Uanstrengt og tett kroppspleie
  • Uanstrengt og tett kroppspleie
  • Uanstrengt og tett kroppspleie
  • Uanstrengt og tett kroppspleie
  • Uanstrengt og tett kroppspleie
  • Uanstrengt og tett kroppspleie
  • Uanstrengt og tett kroppspleie
  • Uanstrengt og tett kroppspleie
  • Uanstrengt og tett kroppspleie
  • Uanstrengt og tett kroppspleie
  • Uanstrengt og tett kroppspleie
  • Uanstrengt og tett kroppspleie
  • Uanstrengt og tett kroppspleie
  • Uanstrengt og tett kroppspleie
  • Uanstrengt og tett kroppspleie

Body Groomer 3000 SeriesMed barberingssystem med trippel beskyttelse

BG3485/15

4.1
| (742) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produktet
Uanstrengt og tett kroppspleie
Opplev uanstrengt kroppspleie og maksimal hudkomfort. Barberingssystemet med trippel beskyttelse sørger for en tett og jevn barbering, selv på sensitive områder, mens kamtilbehøret på 2, 3 eller 5 mm gir en definert stil.
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Verdens mest foretrukne merke for elektrisk stell for menn1

For tette, men likevel komfortable resultater

Uanstrengt og tett kroppspleie

  • Barberingssystem med trippel beskyttelse

  • Tette resultater på huden

  • Trimmekammer i to retninger

  • 100 % vannbestandig

Patentert kuttingsteknologi for å være skånsom mot huden

Patentert kuttingsteknologi for å være skånsom mot huden

Barberingssystemet med trippel beskyttelse har perletupper for bedre komfort for huden, diamantformede hull for null anstrengelse, mens beskytteren minimerer hudirritasjon betydelig.

Jevn, tett barbering på 0,2 mm

Jevn, tett barbering på 0,2 mm

Kuttingsteknologien vår barberer ned til 0,2 mm og gir deg den tette og presise stellen du trenger. Med diamantformet barberingsfolie som fungerer sømløst for å sørge for et jevnt og tett resultat, etterlater den huden din myk og frisk.

Kammer som klikkes på for hårtrimming i alle retninger

Kammer som klikkes på for hårtrimming i alle retninger

Kammene trimmer i alle retninger og kan gi tilpassbare trimlengder på 2, 3 eller 5 mm, noe som sørger for uanstrengt og effektivt stell over hele kroppen, selv på de intime områdene.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.1

av 5

742

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produktet

27/01/2020

Sverige

Sverige

Bra

Fungerar bra och bra rakning enligt priset kvalitet bra

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

13/03/2019

Sverige

Sverige

Gör det den påstår

Fungerar utmärkt och ser till att blir slätt utan att det blir nå iriteringar, vanligtvis så lyckas jag ofta skära mig eller få redigt torr hud när det kommer till rakhyvel men inte av denna.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

27/09/2016

Sverige

Sverige

Nöjd med denna trimmer

Jag tycker trimmern fungerar väldigt bra på mig! Fungerar bra i duschen också och skön att hålla i.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Nettbasert undersøkelse av 16 003 menn, brukere av elektrisk trimming, utført i 2024. 

  1. Ved registrering på Philips.com innen 90 dager etter kjøpet