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Utgått
AZ700T/12
Bluetooth® og NFC
USB Direct
12 W
Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.
Pare Bluetooth-enheter enkelt med One-Touch NFC-teknologi (Near Field Communications). Bare berør NFC-området på en høyttaler med smarttelefonen eller nettbrettet med NFC for å slå på høyttaleren, starte Bluetooth-paring og begynne å streame musikk.
3.7
av 5
11
Anmeldelser
Typ1
27/09/2024
Deutschland
Super Radio
Geiles Radio!Ich benutze es sehr oft und bin zufrieden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ700T CD-Soundmachine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ700T CD-Soundmachine
Acaricia
05/01/2020
Deutschland
Bekreftet kjøper
Das Gerät ist verbraucherfreundlich zu bedienen
Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Ich lag goldrichtig und sie hat sich sehr gefreut. Trotz allen MP 3 Playern kann meine Frau endlich ihre CD Sammlung hören. Es ist ein wunderbares Gerät.
Fordeler
Leicht und übersichtlich zu bedienen
Ulemper
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Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ700T CD-Soundmachine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ700T CD-Soundmachine
ordep195808
18/11/2021
Portugal
Excelente aparelho portátil
Este philips é excelente a ler pen´s com mp3, cd´s audio, cd´s mp3 e via bluetooth.Tem comando à distância. Uma boa compra.
Fordeler
Aceitar pen´s e ter bluetooth
Ulemper
Mudança de pilha do comando à distancia, precisa de chave cruz que no meu aparelho não vinha.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ700T Leitor de CD
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ700T Leitor de CD