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  • Nyt trådløs, kraftfull musikk uansett hvor du er
  • Nyt trådløs, kraftfull musikk uansett hvor du er
  • Nyt trådløs, kraftfull musikk uansett hvor du er
  • Nyt trådløs, kraftfull musikk uansett hvor du er
  • Nyt trådløs, kraftfull musikk uansett hvor du er
  • Nyt trådløs, kraftfull musikk uansett hvor du er
  • Nyt trådløs, kraftfull musikk uansett hvor du er
  • Nyt trådløs, kraftfull musikk uansett hvor du er

Utgått

CD-lydmaskin

AZ700T/12

3.7
| (11) Anmeldelser
Nyt trådløs, kraftfull musikk uansett hvor du er
Den bærbare CD Sound Machine fra Philips er et kraftig lydsystem som du kan ta med deg overalt. Det frigjør musikken med trådløs One-Touch NFC-tilkobling for enkel Bluetooth-tilkobling. Eller spill av sangene dine på USB, CD og MP3-CD.
Se alle fordeler

Nyt trådløs, kraftfull musikk uansett hvor du er

  • Bluetooth® og NFC

  • USB Direct

  • 12 W

Stream musikk trådløst fra smarttelefonen via Bluetooth™

Stream musikk trådløst fra smarttelefonen via Bluetooth™

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

One-Touch med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring

One-Touch med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring

Pare Bluetooth-enheter enkelt med One-Touch NFC-teknologi (Near Field Communications). Bare berør NFC-området på en høyttaler med smarttelefonen eller nettbrettet med NFC for å slå på høyttaleren, starte Bluetooth-paring og begynne å streame musikk.

USB Direct for avspilling av MP3-musikk

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.7

av 5

11

Anmeldelser

3

27/09/2024

Deutschland

Deutschland

Super Radio

Geiles Radio!Ich benutze es sehr oft und bin zufrieden

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ700T CD-Soundmachine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ700T CD-Soundmachine

05/01/2020

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Das Gerät ist verbraucherfreundlich zu bedienen

Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Ich lag goldrichtig und sie hat sich sehr gefreut. Trotz allen MP 3 Playern kann meine Frau endlich ihre CD Sammlung hören. Es ist ein wunderbares Gerät.

Fordeler

Leicht und übersichtlich zu bedienen

Ulemper

.......................................................

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ700T CD-Soundmachine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ700T CD-Soundmachine

18/11/2021

Portugal

Portugal

Excelente aparelho portátil

Este philips é excelente a ler pen´s com mp3, cd´s audio, cd´s mp3 e via bluetooth.Tem comando à distância. Uma boa compra.

Fordeler

Aceitar pen´s e ter bluetooth

Ulemper

Mudança de pilha do comando à distancia, precisa de chave cruz que no meu aparelho não vinha.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ700T Leitor de CD

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ700T Leitor de CD

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.