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AZ318B/12
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For iOS og Android
Støtter kontroll av utvalgte modeller av Philips Bluetooth-høyttalere, soundbars, partyhøyttalere, mikrosystemer, CD soundmachine-enheter og bærbare radioer.
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