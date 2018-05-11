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Svart
3 W
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Philips er kjent for å lage produkter som er kompatible med mange plater som er tilgjengelige på markedet. Med dette lydsystemet kan du glede deg over musikk fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betyr at lydsystemet kan spille av både CD-Recordable-plater (CD-R) og CD-Rewritable-plater (CD-RW). CD-R-plater kan du ta opp på én gang, og deretter kan de spilles på alle CD-spillere, mens CD-RW-plater kan du ta opp på flere ganger, og de kan bare spilles av på kompatible CD-spillere.
Med funksjonen shuffle/gjenta slipper du å høre på musikk som spilles i samme rekkefølge hele tiden. Etter at du har lastet favorittsangene til spilleren, trenger du bare å velge én av modiene – shuffle eller gjenta for at låtene skal spilles av i forskjellig modusrekkefølge. Gled deg over en forskjellig og unik musikkopplevelse hver gang du kobler til spilleren.
Med den programmerbare CD-avspillingsfunksjonen kan du høre på favorittsporene dine i den rekkefølgen du ønsker.
4.4
av 5
7
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
dancredbutterfly
11/05/2018
United Kingdom
excellent value
a very compact, good quality product which is easy to use.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ215B CD Soundmachine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ215B CD Soundmachine
Ardenstur
07/04/2018
United Kingdom
Very good for price
It’s actually a fantastic bit of kit. Easy controls, super sound, but those slick looks are great! Aux in makes up for Bluetooth, and the deep base is activated by the ebb button
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ215B CD Soundmachine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ215B CD Soundmachine
Shubby
07/04/2018
United Kingdom
Great value for money. Good sounding player.
This product gives value for money. It is neat in design and simple to use. Sounds are very good from radio and CD.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ215B CD Soundmachine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ215B CD Soundmachine