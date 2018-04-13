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  • Nyt musikken uansett hvor du er
  • Nyt musikken uansett hvor du er
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  • Nyt musikken uansett hvor du er

Utgått

trådløs bærbar høyttaler

AT10/00

3.8
| (4) Anmeldelser
Nyt musikken uansett hvor du er
Nyt musikk via alt-i-ett bærbar høyttaler fra Philips. Bare velg musikkilden - fra trådløs Bluetooth-streaming, lydinngang, FM-radio, USB eller et SD-kort. Med et innebygd, oppladbart batteri kan du spille av musikk overalt
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Nyt musikken uansett hvor du er

  • Bluetooth®

  • USB Direct

  • SD

  • Digital FM-tuner

Trådløs musikkstreaming via Bluetooth

Trådløs musikkstreaming via Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

FM-radio for en god radioopplevelse

0

USB Direct- og SD-kortspor for MP3-musikkavspilling

USB Direct- og SD-kortspor for MP3-musikkavspilling

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

4

Anmeldelser

3
2

13/04/2018

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät

Absolute Top Qualität, Einfach zu bedienen, gerade für Kinder ist es Ideal!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

03/07/2015

Deutschland

Deutschland

Super Mini :-)

Habe dieses Produkt durch Zufall entdeckt und aufgrund der netten Beratung eines Saturn Mitarbeiters dann gekauft. Ich war skeptisch weil man so einem kleinen Lautsprecher nicht viel zutraut. Ich bin sehr positiv überrascht | Klang ist super, die Lautstärke lässt sich auch hoch drehen ohne das es anfängt zu brummen oder zu quietschen. Die reichliche Auswahl an anschlussmoglichkeiten ist super, alles in allem gebe ich hier eine klare Preisempfehlung ab |

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

28/03/2015

Suisse

Suisse

Petite pratique

Super produit Philips, Simple à utiliser, charger un iPhone ou Samsung et cette radio Philips pas de différence, pas besoin de mettre des piles batterie intégrée. Bluetooth, Sdcards,Usb et évidemment la radio légère et elle a un bon son. Je vous recommande vivement ce produits Philips.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AT10 enceinte portable sans fil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AT10 enceinte portable sans fil

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.