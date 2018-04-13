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Utgått
AT10/00
Bluetooth®
USB Direct
SD
Digital FM-tuner
Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.
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3.8
av 5
4
Anmeldelser
Piepo1962
13/04/2018
Deutschland
Tolles Gerät
Absolute Top Qualität, Einfach zu bedienen, gerade für Kinder ist es Ideal!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher
Susisorglos
03/07/2015
Deutschland
Super Mini :-)
Habe dieses Produkt durch Zufall entdeckt und aufgrund der netten Beratung eines Saturn Mitarbeiters dann gekauft. Ich war skeptisch weil man so einem kleinen Lautsprecher nicht viel zutraut. Ich bin sehr positiv überrascht | Klang ist super, die Lautstärke lässt sich auch hoch drehen ohne das es anfängt zu brummen oder zu quietschen. Die reichliche Auswahl an anschlussmoglichkeiten ist super, alles in allem gebe ich hier eine klare Preisempfehlung ab |
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher
Didier1217
28/03/2015
Suisse
Petite pratique
Super produit Philips, Simple à utiliser, charger un iPhone ou Samsung et cette radio Philips pas de différence, pas besoin de mettre des piles batterie intégrée. Bluetooth, Sdcards,Usb et évidemment la radio légère et elle a un bon son. Je vous recommande vivement ce produits Philips.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AT10 enceinte portable sans fil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AT10 enceinte portable sans fil