Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
AJT5300W/12
Bluetooth®
Universal lading
Dobbel alarm
FM, digital tuning
Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både stabil og energieffektiv. Teknologien muliggjør enkel trådløs tilkobling til andre Bluetooth-enheter, slik at du kan spille av favorittmusikken din fra alle smarttelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner, inkludert iPod og iPhone, med en Bluetooth-aktivert høyttaler.
Høyttaleren har en USB-port. Hvis batteriet til smarttelefonen er i ferd med å gå tomt enten hjemme eller når du er på farten, kan du overføre strømmen som er ladet opp i den bærbare høyttaleren til den mobile enheten din.
Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg for musikksamlingen på Philips-lydsystemet. Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk på og hold inne forvalgknappen for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.
3.3
av 5
8
Anmeldelser
manni19
21/01/2018
Deutschland
Prima Weckradio
Gutes Design, guter Klang, Anzeige gut zu erkennen. Einstellungen nicht ganz einfach.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJT5300W Radiowecker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJT5300W Radiowecker
skippytje
02/08/2018
België
Bekreftet kjøper
Mooi design
Geluid alarm is zeer stil dat kon veel beter. Mooi design. Mogelijkheid 2de alarmklokinstelling. Telefoon koppelen via bleutooth Optie smartphone opladen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJT5300W Klokradio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJT5300W Klokradio
Giovanni2002
25/06/2016
Nederland
Dit product het prima eigenschappen
Pluspunten Design Geluid Gebruiksgemak Het is een fijne wekker Met een prachtige Design
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJT5300W Klokradio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJT5300W Klokradio