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  • Kos deg med trådløs musikk, og lad opp smarttelefonen
  • Kos deg med trådløs musikk, og lad opp smarttelefonen
  • Kos deg med trådløs musikk, og lad opp smarttelefonen
  • Kos deg med trådløs musikk, og lad opp smarttelefonen
  • Kos deg med trådløs musikk, og lad opp smarttelefonen
  • Kos deg med trådløs musikk, og lad opp smarttelefonen
  • Kos deg med trådløs musikk, og lad opp smarttelefonen
  • Kos deg med trådløs musikk, og lad opp smarttelefonen
  • Kos deg med trådløs musikk, og lad opp smarttelefonen
  • Kos deg med trådløs musikk, og lad opp smarttelefonen
  • Kos deg med trådløs musikk, og lad opp smarttelefonen
  • Kos deg med trådløs musikk, og lad opp smarttelefonen
  • Kos deg med trådløs musikk, og lad opp smarttelefonen
  • Kos deg med trådløs musikk, og lad opp smarttelefonen

Utgått

Klokkeradio

AJT5300W/12

3.3
| (8) Anmeldelser
Kos deg med trådløs musikk, og lad opp smarttelefonen
Start dagen helt oppladet med AJT5300W. Denne klokkeradioen fungerer også som en trådløs høyttaler som strømmer musikk fra enhver Bluetooth-enhet. Med de innebygde holderne kan den lade opp alle smarttelefoner, både iPhone- og Android-telefoner, mens du sover
Se alle fordeler

Kos deg med trådløs musikk, og lad opp smarttelefonen

  • Bluetooth®

  • Universal lading

  • Dobbel alarm

  • FM, digital tuning

Trådløs musikkstreaming via Bluetooth

Trådløs musikkstreaming via Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både stabil og energieffektiv. Teknologien muliggjør enkel trådløs tilkobling til andre Bluetooth-enheter, slik at du kan spille av favorittmusikken din fra alle smarttelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner, inkludert iPod og iPhone, med en Bluetooth-aktivert høyttaler.

USB-port for å lade alle mobile enheter

USB-port for å lade alle mobile enheter

Høyttaleren har en USB-port. Hvis batteriet til smarttelefonen er i ferd med å gå tomt enten hjemme eller når du er på farten, kan du overføre strømmen som er ladet opp i den bærbare høyttaleren til den mobile enheten din.

Digital FM-stasjonssøking med forvalg

Digital FM-stasjonssøking med forvalg

Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg for musikksamlingen på Philips-lydsystemet. Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk på og hold inne forvalgknappen for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.3

av 5

8

Anmeldelser

3
2

21/01/2018

Deutschland

Deutschland

Prima Weckradio

Gutes Design, guter Klang, Anzeige gut zu erkennen. Einstellungen nicht ganz einfach.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJT5300W Radiowecker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJT5300W Radiowecker

02/08/2018

België

België

Bekreftet kjøper

Mooi design

Geluid alarm is zeer stil dat kon veel beter. Mooi design. Mogelijkheid 2de alarmklokinstelling. Telefoon koppelen via bleutooth Optie smartphone opladen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJT5300W Klokradio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJT5300W Klokradio

25/06/2016

Nederland

Nederland

Dit product het prima eigenschappen

Pluspunten Design Geluid Gebruiksgemak Het is een fijne wekker Met een prachtige Design

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJT5300W Klokradio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJT5300W Klokradio

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.