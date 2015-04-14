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Utgått
AD385/12
Nyt musikk trådløst fra iPhone 5
På bordet eller alle andre steder leverer dokkinghøyttaleren AD385 krystallklar lyd som fyller rommet. Den er kompatibel med iPhone 5 og de nyeste iPod-utgavene via Lightning-kontakten, og har Bluetooth og et oppladbart batteri, slik at du kan spille av musikk trådløst.
Bluetooth®
Med Lightning-kontakt
for iPod/iPhone
8 W, oppladbart batteri
Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er Lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.
Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.
Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.
3.7
av 5
3
Anmeldelser
kenoi
14/04/2015
Norge
Kjempe grei høytaler med dokkingstasjon for iPhone 5s
Kjøpte denne fordi vi har han en Iphone 5s med lightning kontakt og for å få bedre lyd ut av mobilen, trådløst. Dette funket kjempe enkelt, musikken strømmet ut av høyttaleren etter kun få minutter etter ut pakket fra esken. Veldig brukervennlig og greit der. Men denne høyttaleren skulle brukes med en bærbar pc også. Og der manglet 3,5 mm lydkabelen som en kobler disse sammen med for å få ut lyd. Enten mangler de i esken eller så blir ikke kabelen levert med. Dette produktet kan så langt anbefales veldig mye :-)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AD385 dokkinghøyttaler med Bluetooth®
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AD385 dokkinghøyttaler med Bluetooth®
whk54
07/11/2014
France
juste bon.
un bête et méchant dock permettant le sans fil. tres pratique quand on souhaite pouvoir garder son téléphone à porté de main et continuer à l'utiliser normalement. en cas d'appel, la transmission vers le dock s'arrête, et reprend une fois l'appel fini, simple et efficace :) le son y est tres bon pour un appareil de ce gabarit, les basses, et les aigues sont bien présentes. et le son rayonne plutôt bien, il ne souffre pas de la directivité, et c'est un bon point. le contrôle du son depuis le téléphone, tres appréciable aussi. et la prise jack, appréciable aussi pour l'utiliser en simple ampli. bref, personellement, aucuns regrets. c'est un bon produit. du philips comme j'ai toujours apprécié.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AD385 Station d'accueil avec Bluetooth®
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AD385 Station d'accueil avec Bluetooth®
non83
14/08/2014
France
bof bof
très déçu, je viens d'ouvrir le carton (il y a 1 heure) impossible de faire le couplage bluetooth avec le PC ... et en branche directement l'ipod nano, impossible de monter le son autrement avec l'ipod, et le son est très bas !!!! je pense que je vais retourner le produit, car aucun forum ne traite de ces questions, aucune ligne à ce sujet sur le site de Philips non plus, dommage ... par contre je suis à l'écoute si quelqu'un des chez Philips ou autre à une solution.... :-(
Denne omtalen gjelder AD385 Station d'accueil avec Bluetooth®
Denne omtalen gjelder AD385 Station d'accueil avec Bluetooth®