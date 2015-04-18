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Vision-frontlyspærer sørger for opptil 30 % bedre sikt i forhold til en standard bilpære og sikrer en fremragende lysstråle til en svært gunstig pris og med Original Equipment Quality for høyere sikkerhet og komfort.
Type lampe: HB3
12 V, 65 W
Opptil 30 % bedre sikt
Mest for pengene
Antall lyskilder: 1
Lysløsningene våre gir en kraftig og presis lysstråle med maksimal effekt. Vision-frontlyspærer produserer en lengre lysstråle for større sikkerhet og komfort. Vi lager alltid de beste og mest effektive lysløsningene, fordi vi vet at våre kvalitetslys en dag kan komme til å redde et liv.
Lys er en fundamental del av kjøreopplevelsen, og lys er den eneste delen av sikkerhetssirkelen som faktisk bidrar til å hindre ulykker. Philips fremmer aktiv sikkerhetsbeskyttelse for å forebygge ulykker ved å øke den totale sikten og opplysningen av veien.
I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. I dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Fernando55763
18/04/2015
España
Es un producto de buena tecnología
El rendimiento y su capacidad del haz en la carretera fue muy buena. La calidad de identificación de objetos a distancia fue buena.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Vision 9005PRB1 Más visión
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Vision 9005PRB1 Más visión