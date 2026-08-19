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Utgått
85126XVS1
Føl deg trygg og kjør trygt
Denne kraftfulle xenon-belysningen gir høy lysstyrke for maksimal synlighet og dekker behovet til de mest krevende bilførerne ved å gi opptil 50 % bedre sikt. Philips Xenon X-tremeVision er det ultimate valget for bilførere.
Type lampe: D2R
Pakke med: 1
85 V, 35 W
I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. i dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.
Bilproduktene og -tjenestene fra Philips vurderes som best i klassen i OEM-markedet (Original Equipment Manufacturer Market) og i ettermarkedet. Produktene våre produseres i materialer av høy kvalitet og testes i henhold til de strengeste spesifikasjonene for å gi kundene våre maksimal sikkerhet og kjørekomfort. Hele produktserien vår testes, kontrolleres og sertifiseres omhyggelig (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) etter de strengeste ECE-kravene. For å si det på en enklere måte – dette er kvalitet du kan stole på.
Lyskildene våre berømmes ofte av bileksperter
3.8
av 5
296
Anmeldelser
Msje
19/08/2026
Danmark
Helt igennem fantastisk
Helt igennem fantastisk lys og nem installation. Pæren virker både til kort og langt lys
Fordeler
Nem montage og godt lys
Ulemper
Der kan være lidt svært at gennemskue hvilken adapter ring der skal bruges til bmw f30 serie. Det er type p til dem der er i tvivl
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2026-08-19
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2026-08-19
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2026-06-14
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2025-03-26
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2025-03-26