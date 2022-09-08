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Utgått

Xenon WhiteVisionXenon frontlyspære

85126WHVS1

Xenon har aldri vært så attraktiv

Xenon WhiteVision-lampene fra Philips gir bilen et intenst, hvitt utseende, og du ser bedre med opptil 6000 Kelvin hvitt lys på veien. Det perfekte valget for Xenon-frontlys som er en verdig motstander til LED-lyskilder.

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Skarpe, hvite Xenon-lys som passer til LED-lys

Xenon har aldri vært så attraktiv

  • Type lampe: D2R

  • Pakke à 1

  • 85 V, 35 W

100 % lovlig på veien, 100 % intenst hvitt lys

Xenon WhiteVision er ECE-sertifisert og et intenst hvitt lys som er godkjent for bruk på offentlig vei. Takket være at fargen på frontlyktene harmoniserer med LED-lyskildene, får du en ultimat, god sikt uten å blende møtende biler.

Bedre kontrast for bedre sikt og tryggere kjøring

Mye hvitt lys med en fargetemperatur på 5000 kelvin gjør at frontlysene dine forbedrer refleksjonen fra veimerkinger og veiskilt. Hvitere lys er bedre for konsentrasjonen og gjør deg oppmerksom om kvelden slik at kveldskjøring blir tryggere og mer behagelig.

Lyskilder til bil fra Philips er svært holdbare

UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært bestandig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for tidlig svikt. Kvartsglasspærer til bilen fra Philips tåler mer trykk inni pæren og gir kraftigere lys med lengre levetid.

Tekniske spesifikasjoner

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