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Utgått
85126WHVS1
Xenon har aldri vært så attraktiv
Xenon WhiteVision-lampene fra Philips gir bilen et intenst, hvitt utseende, og du ser bedre med opptil 6000 Kelvin hvitt lys på veien. Det perfekte valget for Xenon-frontlys som er en verdig motstander til LED-lyskilder.
Type lampe: D2R
Pakke à 1
85 V, 35 W
Xenon WhiteVision er ECE-sertifisert og et intenst hvitt lys som er godkjent for bruk på offentlig vei. Takket være at fargen på frontlyktene harmoniserer med LED-lyskildene, får du en ultimat, god sikt uten å blende møtende biler.
Mye hvitt lys med en fargetemperatur på 5000 kelvin gjør at frontlysene dine forbedrer refleksjonen fra veimerkinger og veiskilt. Hvitere lys er bedre for konsentrasjonen og gjør deg oppmerksom om kvelden slik at kveldskjøring blir tryggere og mer behagelig.
UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært bestandig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for tidlig svikt. Kvartsglasspærer til bilen fra Philips tåler mer trykk inni pæren og gir kraftigere lys med lengre levetid.
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