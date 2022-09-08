Bedre kontrast for bedre sikt og tryggere kjøring

Mye hvitt lys med en fargetemperatur på 5000 kelvin gjør at frontlysene dine forbedrer refleksjonen fra veimerkinger og veiskilt. Hvitere lys er bedre for konsentrasjonen og gjør deg oppmerksom om kvelden slik at kveldskjøring blir tryggere og mer behagelig.