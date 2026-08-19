Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
85122XV2C1
Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
X-tremeVision gen2 er den seneste utviklingen innen Xenon-teknologi og har en kraftig lysstråle med utrolig lysmengde. Den enestående lyskilden gir en bedre kjøreopplevelse, så du får en tryggere og mer behagelig kjøretur.
Type lampe: D2S
Pakke à 1
85 V, 35 W
Lys er en grunnleggende del av kjøreopplevelsen. Ved ganske enkelt å forbedre kvaliteten på lyset kan du bidra til å hindre ulykker. Xenon X-tremeVision gen 2 forbedrer sikten, slik at du ser hindringer og trafikkskilt tidligere og kan forbedre reaksjonstiden. Spektralsammensetningen til denne lyskilden er tilpasset den naturlige fargesensitiviteten i øynene. Og med en fargetemperatur på 4800 K produserer disse frontlyktene et lys som er behagelig for øynene, og gjør kjøring om natten til en sikrere og mer komfortabel opplevelse.
Xenon HID (High Intensity Discharge)-lyskildene gir dobbelt så mye lys til sikker kjøring under alle forhold. Studier har vist at bilbelysningen fra Xenon hjelper sjåfører med å konsentrere seg på veien og å oppdage hindringer og veiskilt mye raskere enn med tradisjonelle lyskilder. Og finnes det noen bedre måte å overvinne mørket på enn med et intenst hvitt lys som kan sammenliknes med dagslys?
Våre nyskapende høykvalitetslys til bil er prisbelønte og anerkjennes stadig av bileksperter.
3.8
av 5
296
Anmeldelser
Msje
19/08/2026
Danmark
Helt igennem fantastisk
Helt igennem fantastisk lys og nem installation. Pæren virker både til kort og langt lys
Fordeler
Nem montage og godt lys
Ulemper
Der kan være lidt svært at gennemskue hvilken adapter ring der skal bruges til bmw f30 serie. Det er type p til dem der er i tvivl
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2026-08-19
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2026-08-19
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2026-06-14
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2025-03-26
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Bruksdato 2025-03-26