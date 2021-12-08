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8600 series 4K Quantum Dot LED drevet av Android TV

Utgått

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8600 series4K Quantum Dot LED drevet av Android TV

55PUS8602/12

8600 series 4K Quantum Dot LED drevet av Android TV

Utgått

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Philips Smart TV-appen gjør smarttelefonen eller nettbrettet ditt om til en smart fjernkontroll, slik at du enkelt kan bytte kanal, justere volumet, bla gjennom apper og finjustere Ambilight-innstillingene.

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Philips Smart TV App

Programvare og drivere

Fastvarehistorikk

  • versjon: 107.001.143.000
  • PDF fil, 571.8 kB
  • 8 December 2021

Håndbøker og dokumentasjon

Hurtigstartveiledning

  • PDF fil, 3.4 MB
  • 21 July 2026

Lokalisert reklamebrosjyre

  • PDF fil, 882.5 kB
  • 20 July 2026

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