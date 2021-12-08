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55PUS8602/12
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Hvordan kobler jeg mus/tastatur til Philips-TV-en?
Hvordan synkroniserer jeg video og lyd på Philips-TV-en?
Hva gjør jeg hvis det er horisontale eller vertikale striper på Philips-TV-skjermen?
Hvordan endrer jeg bildeformatet på Philips-TV-en?
Hvordan endrer eller tilbakestiller jeg PIN-koden på TV-en?
Hvordan kobler jeg en mus og et tastatur til Philips-TV-en?
Hva gjør jeg hvis det vises info om Philips-TV-en på skjermen? (Butikk (Shop)-modus)
Slik slår du av lydbeskrivelse
Hva er HDR-innhold, og hvilke Philips-TV-er støtter HDR?
Hva gjør jeg hvis Philips-TV-en mister nettverksinnstillingene etter at den slås AV?
Hva gjør jeg når en programvareoppdatering på Philips-TV-en mislykkes?
Hvordan deler jeg filer fra PC-en til en Philips-TV?
Hvordan streamer jeg apper fra en mobilenhet til Android-TV-en ved hjelp av Google Cast?
Hvordan setter jeg inn en CAM-modul og et CI+-kort i TV-en?
Hva gjør jeg hvis en HDMI-enhet ikke virker når den er tilkoblet TV-en? – UHD
Hva gjør jeg hvis Philips-TV-en ikke slås på?
Hva gjør jeg når Philips-TV-en ikke reagerer på en infrarød fjernkontroll?
Slik kobler du Philips-TV-en til Internett (Android)
Hva gjør jeg når meldingen Fant ikke Philips-server (Philips server is not found) vises på Philips-TV-en?
Slik feilsøker du problemer når du oppretter en trådløs tilkobling til en Philips-TV
Slik endrer du kanalrekkefølgen på Philips-TV-en (TPM17.1)
Slik oppdaterer du programvaren på Philips-TV-en via Internett
Hva skal jeg gjøre hvis det ikke kommer noe lyd fra Philips-TV-høyttalerne?
Hvordan finner jeg produkt-/modellnummeret til TV-en?
Hvordan tar jeg opp et program på en harddisk?
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