ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

45 dagers angrerett

Alle serier

  • Bilde av produkt sett forfra
  • Hovedbilde av produkt i bruk
  • Bilde av fjernkontroll
  • Tegning av koblingsside
  • Primærbilde
  • Bilde av produkt sett forfra
  • Hovedbilde av produkt i bruk
  • Bilde av fjernkontroll
  • Tegning av koblingsside
  • Primærbilde

Utgått

8600 series4K Quantum Dot LED drevet av Android TV

55PUS8602/12

3.9

| (76) Anmeldelser

4K Quantum Dot LED-TV drevet av Android TV

Den revolusjonerende Philips 8600-serien består av en Quantum Dot LED-TV med en utrolig P5-motor og en flytende soundbar. Fordyp deg i de livaktige bildene og den enestående lyden som gjør det til en fryd å eie dette utsøkte håndverket.

Se alle fordeler
TV brand claim gold

99,91 % av de som prøver Ambilight TV, vil aldri levere den tilbake. 1

med tresidig Ambilight

4K Quantum Dot LED-TV drevet av Android TV

  • 139 cm (55")

  • 4K Ultra HD LED-TV

  • Quad Core, 16 GB og kan utvides

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Perfect Color låser opp alle fargemulighetene

Philips Perfect Color-teknologi låser opp levende og realistiske farger med flere billioner fargenyanser. Opplev et utrolig bredt fargespekter i kombinasjon med vår mest avanserte fargebehandling. Perfect Color kombinerer et 100 % bredt fargegamut og 2,250 billioners fargebehandling, noe som gir bildekvalitet som ligner den virkelige verden.

Med synlig lyd kan du se hvor vakker lyd kan være

Utviklet lyd i en slank utforming. Gled deg over fantastiske høye toner og realistiske mellomtoner fra et overflod av mikrodrivere i en stilig høyttalerenhet. Du hører hvert eneste ord som viskes, hvert skritt og hver eneste knirking fra gulvet – bare forestill deg hvor godt du da hører eksplosjoner og smell! Og når det gjelder bass, gir de strategisk plasserte bakhøyttalerne dype, fyldige nyanser. Denne stilige TV-en har en fantastisk lyd.

Google Play Butikk og Philips' appgalleri: Bruk TV-en til andre ting

Google Play Butikk og Philips' appgalleri: Bruk TV-en til andre ting

Google Play Butikk og Philips' appgalleri overgår tradisjonelle TV-programmer for å gi deg en stor nettbasert samling av filmer, TV, musikk, apper og spill. Med et minne på 16 GB og som kan utvides, har du massevis av plass til å lagre alt favorittinnholdet ditt og installere flere apper.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.9

av 5

76

Anmeldelser

25/01/2018

Norge

Norge

Fantastisk TV-opplevelse

Jeg har tidligere hatt 40" HD-TV med tresidig Ambilight og var vært fornøyd med den, så jeg kunne ikke tenke meg ny TV uten denne funksjonen. Når jeg da begynte å søke etter større skjerm med enda bedre oppløsning var det ikke nødvendig å lete mer da jeg kom over denne 65" UltraHD-modellen. Den gir en fantastisk TV-opplevelse, medfølgende lydplanke gir uventet bra lyd, og billedskarpheten er bare utrolig. Å se skiflyging på denne skjermen er nesten bedre enn å være tilstede i bakken. Og David Attenborough i 4K UltraHD er absolutt fabelaktig med denne TV-en. Det eneste som jeg har litt plunder med er konfigurering, bl.a. at TV-en ikke laster kanaler fra det kabelselskapet jeg har abonnement hos. Jeg må derfor bruke to fjernkontroller, en til TV og en til boksen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8600 series 65PUS8602 4K Quantum Dot LED drevet av Android TV

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8600 series 65PUS8602 4K Quantum Dot LED drevet av Android TV

08/01/2018

Norge

Norge

Bedre enn oled!

solid byggekvalitet, mer enn god nok lyd for film, og et meget bra bilde! Jeg valgte denne modellen over oled da den har vesentlig bedre flyt i bildene under panoreringer og viser like fine farger etter kalibrering! Anbefales på det sterkeste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8600 series 65PUS8602 4K Quantum Dot LED drevet av Android TV

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8600 series 65PUS8602 4K Quantum Dot LED drevet av Android TV

25/12/2017

Norge

Norge

Kjempe lekkert og stilren design

Enkelt å sett opp men fikk problemer med magnetisk lyd planke som var med. Det ser ut som det er noe litt løs på tv'en. Men vi har aldri angret på kjøpet av tv'en. Perfekt stemningslys med ambilight som fyller rommet. Det var nesten du blitt fortryllet hver gang du ser på tv, kjempe fornøyd!!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8600 series 65PUS8602 4K Quantum Dot LED drevet av Android TV

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 8600 series 65PUS8602 4K Quantum Dot LED drevet av Android TV

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn. 

  1. EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

  2. Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til din lokale Google Play Butikk.

  3. Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

  4. Cloud Gaming-tilbudet avhenger av spilleverandører.

  5. TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

  6. (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.

  7. Google Cast-funksjonen er underlagt Google Cast-kompatible apper og enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til produktsiden for Google Cast.

  8. TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv.

  10. USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.

  11. MultiRoom-klient og -server støtter bare digitale free-to-air-programmer.

  12. Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

  13. HDMI-tilkobling er nødvendig til soundbar, høyttaler og annen lydenhet.