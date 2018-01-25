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Utgått
55PUS8602/12
4K Quantum Dot LED-TV drevet av Android TV
Den revolusjonerende Philips 8600-serien består av en Quantum Dot LED-TV med en utrolig P5-motor og en flytende soundbar. Fordyp deg i de livaktige bildene og den enestående lyden som gjør det til en fryd å eie dette utsøkte håndverket.
139 cm (55")
4K Ultra HD LED-TV
Quad Core, 16 GB og kan utvides
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Philips Perfect Color-teknologi låser opp levende og realistiske farger med flere billioner fargenyanser. Opplev et utrolig bredt fargespekter i kombinasjon med vår mest avanserte fargebehandling. Perfect Color kombinerer et 100 % bredt fargegamut og 2,250 billioners fargebehandling, noe som gir bildekvalitet som ligner den virkelige verden.
Utviklet lyd i en slank utforming. Gled deg over fantastiske høye toner og realistiske mellomtoner fra et overflod av mikrodrivere i en stilig høyttalerenhet. Du hører hvert eneste ord som viskes, hvert skritt og hver eneste knirking fra gulvet – bare forestill deg hvor godt du da hører eksplosjoner og smell! Og når det gjelder bass, gir de strategisk plasserte bakhøyttalerne dype, fyldige nyanser. Denne stilige TV-en har en fantastisk lyd.
Google Play Butikk og Philips' appgalleri overgår tradisjonelle TV-programmer for å gi deg en stor nettbasert samling av filmer, TV, musikk, apper og spill. Med et minne på 16 GB og som kan utvides, har du massevis av plass til å lagre alt favorittinnholdet ditt og installere flere apper.
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3.9
av 5
76
Anmeldelser
Hanken
25/01/2018
Norge
Fantastisk TV-opplevelse
Jeg har tidligere hatt 40" HD-TV med tresidig Ambilight og var vært fornøyd med den, så jeg kunne ikke tenke meg ny TV uten denne funksjonen. Når jeg da begynte å søke etter større skjerm med enda bedre oppløsning var det ikke nødvendig å lete mer da jeg kom over denne 65" UltraHD-modellen. Den gir en fantastisk TV-opplevelse, medfølgende lydplanke gir uventet bra lyd, og billedskarpheten er bare utrolig. Å se skiflyging på denne skjermen er nesten bedre enn å være tilstede i bakken. Og David Attenborough i 4K UltraHD er absolutt fabelaktig med denne TV-en. Det eneste som jeg har litt plunder med er konfigurering, bl.a. at TV-en ikke laster kanaler fra det kabelselskapet jeg har abonnement hos. Jeg må derfor bruke to fjernkontroller, en til TV og en til boksen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8600 series 65PUS8602 4K Quantum Dot LED drevet av Android TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8600 series 65PUS8602 4K Quantum Dot LED drevet av Android TV
Spacecase84
08/01/2018
Norge
Bedre enn oled!
solid byggekvalitet, mer enn god nok lyd for film, og et meget bra bilde! Jeg valgte denne modellen over oled da den har vesentlig bedre flyt i bildene under panoreringer og viser like fine farger etter kalibrering! Anbefales på det sterkeste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8600 series 65PUS8602 4K Quantum Dot LED drevet av Android TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8600 series 65PUS8602 4K Quantum Dot LED drevet av Android TV
LadyX
25/12/2017
Norge
Kjempe lekkert og stilren design
Enkelt å sett opp men fikk problemer med magnetisk lyd planke som var med. Det ser ut som det er noe litt løs på tv'en. Men vi har aldri angret på kjøpet av tv'en. Perfekt stemningslys med ambilight som fyller rommet. Det var nesten du blitt fortryllet hver gang du ser på tv, kjempe fornøyd!!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8600 series 65PUS8602 4K Quantum Dot LED drevet av Android TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 8600 series 65PUS8602 4K Quantum Dot LED drevet av Android TV
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til din lokale Google Play Butikk.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
Cloud Gaming-tilbudet avhenger av spilleverandører.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
Google Cast-funksjonen er underlagt Google Cast-kompatible apper og enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til produktsiden for Google Cast.
TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp.
Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv.
USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.
MultiRoom-klient og -server støtter bare digitale free-to-air-programmer.
Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.
HDMI-tilkobling er nødvendig til soundbar, høyttaler og annen lydenhet.