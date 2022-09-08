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Utgått

Xenon WhiteVision gen2Xenon frontlyspære

42403WHV2C1

Helt klart og hvitt lys overvinner mørket

Philips Xenon WhiteVision gen2-lamper gir billyktene et intenst, hvitt utseende, og produserer klarere og jevnere hvitt lys på veien. Den perfekte fargekombinasjonen med Xenon- og LED-frontlykter.

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Sjåfører konsentrerer seg bedre med hvitere, intenst lys

Helt klart og hvitt lys overvinner mørket

  • Type lampe: D3S

  • Pakke à 1

  • 42 V, 35 W

Den ultimate ytelsen fra hvitt lys som passer perfekt med andre LED-lyskilder på bilen

Philips Xenon WhiteVision gen2-frontlykter er det perfekte valget for sjåfører som ønsker frontlykter med en skarp, hvit lysstråle – som ligner LED. Med samme fargetemperatur som LED er Xenon WhiteVision gen2 den ultimate oppgraderingen av Xenon-frontlyktene.

Klar, hel, hvit stråle som trenger gjennom mørket

Med en fargetemperatur på inntil 5000 K lyser Philips Xenon WhiteVision-frontlyktene opp veien med en skarp, ren hvit stråle som trenger gjennom mørket. I stedet for at du må anstrenge deg for å se veien foran deg, kan du glede deg over en sikrere og mer spennende kjøretur. Med bilbelysning fra Philips kommer ikke kjøring om natten til å være en begrensning for deg lenger.

Bedre kontrast for bedre sikt og tryggere kjøring

Det er viktig å kunne raskt oppdage og identifisere veimerkinger og veiskilt når du kjører i mørket. Med Xenon WhiteVision-frontlykter får du et intens, ensartet hvitt lys. Kombinert med høy fargetemperatur gir frontlyktene sterkere kontrast og forbedrer refleksjoner fra objekter og skilt. Du får en mer komfortabel og sikker kjøreopplevelse. Mange trafikkulykker forårsakes av overtrøtte sjåfører som mister konsentrasjonen. Dette hvitere lyset hjelper deg med å holde konsentrasjonen oppe og være på vakt når du kjører om natten.

Tekniske spesifikasjoner

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