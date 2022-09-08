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Utgått
42403VIS1
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Philips Xenon Vision erstatter én utbrent lyspære og passer samtidig til fargen på pæren som ikke skiftes, takket være den nye teknologien for utskifting av én lyspære. Den er derfor en ideell lyspære for utskifting og er i tillegg økonomisk.
Type lampe: D3S
Pakke à 1
42 V, 35 W
I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. i dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.
Bilproduktene og -tjenestene fra Philips vurderes som best i klassen i OEM-markedet (Original Equipment Manufacturer Market) og i ettermarkedet. Produktene våre produseres i materialer av høy kvalitet og testes i henhold til de strengeste spesifikasjonene for å gi kundene våre maksimal sikkerhet og kjørekomfort. Hele produktserien vår testes, kontrolleres og sertifiseres omhyggelig (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) etter de strengeste ECE-kravene. For å si det på en enklere måte – dette er kvalitet du kan stole på.
Lyskildene våre berømmes ofte av bileksperter
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