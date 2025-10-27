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Business Monitor UltraWide LCD-skjerm med USB-C

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Business MonitorUltraWide LCD-skjerm med USB-C

40B1U5600/00

Business Monitor UltraWide LCD-skjerm med USB-C

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Programvare og drivere

Drivere for Windows 7

  • ZIP fil, 11 kB
  • 27 October 2025

Drivere for Windows 8

  • ZIP fil, 11 kB
  • 27 October 2025

Håndbøker og dokumentasjon

Hurtigstartveiledning

  • PDF fil, 14.9 MB
  • 18 June 2026

Energimerke

  • PDF fil, 75.1 kB
  • 18 June 2026

Garanti og service

Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon

Garanti

Garantivilkår for produkter

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