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Mer enn godt utstyrt
Denne Philips USB-C-flerfunksjonsskjermen har et ryddig oppsett. Med én enkelt kabel kan du vise jevn video med høy oppløsning, overføre data og lade den bærbare datamaskinen. Hodetelefonholderen tar kabelhåndtering til et helt nytt nivå.
5000-serien
40 (39,53" / 100,4 cm diag.)
3440 x 1440 (WQHD)
Denne skjermen fra Philips har en USB type-C-kontakt med strømforsyning. Med intelligent og fleksibel strømhåndtering kan du lade den kompatible enheten direkte. Den slanke, vendbare USB-C-kontakten gir deg en enkel tilkobling med én kabel. Du kan se på video med høy oppløsning og overføre data raskt, mens du samtidig slår på og lader den kompatible enheten.
Den integrerte KVM-bryteren for flere kilder gjør at du kan kontrollere to ulike PC-er med ett oppsett av skjerm, mus og tastatur. En praktisk knapp gjør at du raskt kan veksle mellom kilder. Dette er praktisk med oppsett som krever kraften fra to PC-er eller at man deler én stor skjerm for to ulike PC-er.
IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.
4.5
av 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Tryofant
03/12/2023
Sverige
Bekreftet kjøper
Perfekt arbetskompis!
Jobbar i skolvärlden och behöver oftast ha flera dokument uppe på skärmen samtidigt, uppgifter, planeringar, betygsmallar osv. Då är denna skärm perfekt. Behöver inga 120000 MHz uppdateringar och snabba svarstider, utan en pålitlig skärm som denna.
Fordeler
Storleken när det gäller att arbeta med flera dokument samtidigt.
Denne omtalen gjelder Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2022-11-03
Denne omtalen gjelder Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2022-11-03
danfe
17/08/2023
Sverige
Excellent post-covid screen!
Where to start - the size of uninterrupted screen space is awesome! Doing CAD on a screen like this could not be better! So is gaming and also working! I've had this screen for two days now and I am still discovering new features to make use of! I have everything plugged into the screen now - camera, mouse, keyboard, RGB. And when away - my wife gets to use all of that for her laptop. I was worried that the resolution would be too small given all that space, but it is excellent! Screen is very bright and with great quality. USB-C works awesome and all the ports available is good. The small headset hanger is damped and extends slowly with style. This monitor is insane value for money - I would not look any other way! All the monitors bought for my business will henceforth ONLY be this screen, kid you not! Developers, engineers, excel sheet and powerpoint workers alike are gonna love this screen. Don't fall for the over spec "you can only game on 8K resolution" nonsense, get a great value screen and a totally new experience for your machine.
Fordeler
Size! Ports, inputs, brightness, quality, hanger
Ulemper
A little bit heavy to mount on a wall, but what you'd expect! USB-ports could be mounted more accesible on the front and bottom/side.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2023-07-17
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2023-07-17
DE "H" 1964
21/10/2025
Nederland
Bekreftet kjøper
Zeer goed voor mijn doel-einden......
Moet er nog wel ietwat aan wennen, maar qua prijs en grote van het scherm ben ik tevreden! Makkelijk aan te sluiten en doet wat het moet doen! Alle andere mogelijkheden zal ik gaander-weg wel ontdekken maar of ik die uiteindelijk nodig heb, is nog maar de vraag!
Fordeler
Groot beeldscherm, makkelijk aan te sluiten en zelf te installeren!
Ulemper
Tot op heden nog geen, echter, heb het scherm ook nog maar ruim 1 maand in bezit, dus nog niet alle optie's bekeken!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Business Monitor 40B1U5600 Ultrabrede LCD-monitor met USB-C
Date of Use 2024-09-21
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Business Monitor 40B1U5600 Ultrabrede LCD-monitor met USB-C
Date of Use 2024-09-21
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Responstidverdi lik SmartResponse
NTSC-område basert på CIE1976
sRGB-område basert på CIE1931
For videooverføring via USB-C må den bærbare PC-en/enheten din støtte USB-C DP Alt mode
Aktiviteter som skjermdeling, strømming av video og lyd på nettet via Internett kan påvirke nettverksytelsen din. Maskinvaren din, nettverksbåndbredden og ytelsen vil avgjøre den samlede lyd- og videokvaliteten.
For USB-C-strøm- og ladefunksjonen må den bærbare datamaskinen støtte spesifikasjonene for standard USB-C-strømforsyning. Sjekk brukerhåndboken for den bærbare PC-en eller produsenten for å få mer informasjon.
Hvis Ethernet-tilkoblingen virker sakte, åpner du skjermmenyen og velger USB 3.0 eller en høyere versjon som støtter LAN-hastigheten til 1G.
USB-C-strømforsyningen til denne skjermen er på opptil 100 W (vanligvis 96 W). Den maksimale strømforsyningen avhenger av enheten.
Ved beregning av energibesparing fra PowerSensor er verken USB og strømforsyning inkludert.
EPEAT-vurderingen er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Besøk https://www.epeat.net/ for registreringsstatus i ditt land.
Skjermen kan se annerledes ut enn på funksjonsbildene.