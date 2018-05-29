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Brilliance Buet ultra-bred skjerm med USB-C-dokking

Utgått

Støtte

BrillianceBuet ultra-bred skjerm med USB-C-dokking

349P7FUBEB/00

Brilliance Buet ultra-bred skjerm med USB-C-dokking

Utgått

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Programvare og drivere

Drivere for Windows 8 - English (US)

  • versjon: 349P7F
  • ZIP fil, 11.1 kB
  • 29 May 2018

Drivere for Windows 7 - English (US)

  • versjon: 349P7F
  • ZIP fil, 11.1 kB
  • 29 May 2018

Håndbøker og dokumentasjon

Hurtigstartveiledning - English (US)

  • PDF fil, 13.3 MB
  • 12 June 2023

Energimerke

  • PDF fil, 198.3 kB
  • 30 May 2023

Garanti og service

Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon

Garanti

Garantivilkår for produkter

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