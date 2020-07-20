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Utgått
349P7FUBEB/00
Koble til på en enklere måte
Se mer og gjør mer med Philips Brilliance 34" buet ultra-bred skjerm. En krystallklar bred buet Quad HD-skjerm setter deg i midtpunktet. Alt-i-ett USB-C og stativ med høydejustering sikrer et optimalt oppsett
P-serien
34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
Skjermer til stasjonære datamaskiner gir en personlig brukeropplevelse, og derfor passer en buet design svært godt. Den buede skjermen er både behagelig å se på og har en oppslukende effekt rettet mot deg som sitter rett foran skjermen.
De nye skjermene fra Philips har svært smale rammer, noe som gir minimalt med distraksjoner og maksimal visningsstørrelse. Skjermer med den svært smale rammen er spesielt godt egnet for flervisning eller hellende oppsett som spill, grafisk design og profesjonelle programmer, og du får følelsen av at du bruker én stor skjerm.
Den nye USB 3.1 Type-C-kabelen med en slank og vendbar kontakt sørger for enkel dokking med én enkelt kabel. Med USB 3.1 får du de raskeste datahastighetene, 20 ganger raskere enn med USB 2.0, slik at du kan overføre data fra en harddisk til PC-en raskere enn noensinne. Gjør alt enklere ved å koble eksterne enheter til skjermen. Den fungerer som dokkingstasjon med én kabel til den bærbare PC-en. Du får video med høy oppløsning fra PC-en på skjermen. I tillegg kan du lade og få strøm til den bærbare PC-en via USB-C, slik at du ikke trenger ekstra strømledninger.
3.8
av 5
4
Anmeldelser
DJOMMAD
20/07/2020
Nederland
DEZE PHILIPS CURVED MONITOR IS TOP
JUIST AANGESCHAFT EN ZEER TEVREDEN VAN? BEELD IS TOP
Ulemper
GROOT
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock
Bruksdato 2020-06-20
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock
Bruksdato 2020-06-20
löwe
10/10/2019
Suisse
Stark
Überwältigende Auflösung. Monitor lässt sich nahezu um 180 grad drehen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation
24/04/2020
Danmark
Bekreftet kjøper
Fin monitor til hjemme arbejde
Monitorer fungerer fint til hjemme arbejde, men er måske en smule mat i farverne ved sammenligning med det 4K display der er på den anvendte laptop. USB-C dock er ikke anvendelig hvis en kablet netværksforbindelse er påkrævet, hvilket er tilfældet på mange laptops der kun har en enkelt USB-C - Thunderbolt port. Har man brug for en rigtig dock funktion med netværk skal man vælge en anden model.
Fordeler
Funktionelt display
Ulemper
Dock med begrænset funktionalitet
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock
Bruksdato 2019-03-24
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock
Bruksdato 2019-03-24
Radius i skjermens buede form i mm
Den maksimale oppløsningen fungerer for enten HDMI-, DP- eller USB-C-inngang.
For Videooverføring via USB-C må den bærbare PC-en / enheten din støtte USB-C DP Alt-modus
Aktiviteter som skjermdeling og strømming av video og lyd over Internett kan påvirke nettverkets ytelse. Maskinvaren og nettverkets båndbredde og ytelse bestemmer den generelle lyd- og bildekvaliteten.
For USB-C-strøm- og ladefunksjonen må den bærbare datamaskinen støtte spesifikasjonene for standard USB-C-strømforsyning. Sjekk brukerhåndboken for den bærbare PC-en eller produsenten for å få mer informasjon.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
NTSC-område basert på CIE 1976
sRGB-område basert på CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
Støtter ikke USB-C vs HDMI for PIP/PBP samtidig
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.