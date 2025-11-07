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27M2N8500/01
Evnia 8000
26,5" (67,3 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Vær forberedt på å spille med opptil 360 Hz med en bildeoppløsning som gir en WOW-faktor. Nå målene dine og treff blinkene raskere, og med enestående klarhet: spillene vil se klare og skarpe ut mens du racer gjennom nivåer og scener.
Beskytt QD-OLED-skjermens sanne farger fra å falme over tid. For å øke levetiden til skjermen din har denne skjermen et integrert grafenskjold som holder skjermen kjølig. Grafenen bevarer skjermens integritet ved jevnt å spre varmen generert av det blå lyset som sendes ut fra skjermen din, og kjøle mer effektivt enn grafitt. For spillere betyr dette at du kan spille med tillit til at fargene i spillet ditt forblir piksel-perfekte.
Disse Philips-skjermene gir Crystalclear Quad HD-bilder med 2560 x 1440 eller 2560 x 1080 piksler. De nye skjermene bruker paneler med høy ytelse og pikseltetthet. Dette er et resultat av kilder med høy båndbredde, som gir liv til bilder og grafikk. Enten du stiller profesjonelle krav til detaljert informasjon i løsninger med datamaskinassistert konstruksjon og produksjon, bruker programmer med 3D-grafikk eller er en finansekspert som arbeider i enorme arbeidsark, gir Philips-skjermene deg Crystalclear-bilder.
Priser
4.8
av 5
6
Anmeldelser
PNCS
07/11/2025
United Kingdom
QDOLED
JUMPED FROM IPS TO THIS ONE QDOLED AND I AM AMAZED, BY WHAT I GET,,,THE COLOURS THE SPEED OF IT... ITS SATISFIED... IF I KNEW ABOUT IT WOULD BOUGHT IT BEFORE... WORTH THE COINS IT COST... AT THIS TIME...
Fordeler
BOUGHT ONE BECAUSE MY FRIEND BOUGHT AN OLED FROM MSI, DID LIKED HOW IT LOOKS LIKE, SO FOUND FOR MYSELF SMTH SIMILAR....
Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED gaming monitor
Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED gaming monitor
Spielerman
12/05/2026
Deutschland
Bekreftet kjøper
keinen besseren Monitor gehabt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED-Gaming-Monitor
Date of Use 2026-04-26
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED-Gaming-Monitor
Date of Use 2026-04-26
Mannaiaeva
04/08/2025
Italia
Bekreftet kjøper
Monitor eccezzionale !
Monitor perfetto in tutte le sue caratteristiche . Credo che a questo prezzo sia uno dei migliori monitor in circolazione ad oggi, tenendo conto che è anche un OLED. Se proprio vogliamo trovarci un neo è il tasto di accensione e spegnimento posto sul retro del monitor. A mio avviso un pò scomodo.
Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED
Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED
Svartid som tilsvarer SmartResponse. Målemønsteret er én horisontal linje.
DCI-P3-dekning basert på CIE1976, sRGB-område basert på CIE1931, NTSC-område og Adobe RGB-område basert på CIE1976.
Aktive piksler: 2560 (H) x 1440 (V). Antall piksler totalt: 2576 (H) x 1456 (V), ekstra piksler på hver side, plass reservert for pikselbevegelser.
Forholdet mellom skjermens emisjonslys i området fra 415–455 nm til skjermemisjonen på 400–500 nm skal være mindre enn 50 %.
For å få den beste utskriftsytelsen må du alltid sørge for at grafikkortet kan oppnå den maksimale oppløsningen og oppdateringshastigheten til denne Philips-skjermen.
Denne skjermen arbeider for bærekraft: Stativet er laget av 35 % resirkulert plast.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.
Produktene og tilbehøret som står oppført i dette pakningsvedlegget, kan variere etter land og region.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
NVIDIA® G-SYNC®-grensesnittstøtte: DisplayPort
Sørg for å oppdatere NVIDIA® G-SYNC®-driveren til den nyeste versjonen. Se mer informasjon på NVIDIAs nettside: https://www.nvidia.com/
Kontroller at grafikkortet støtter NVIDIA® G-SYNC®