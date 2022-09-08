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Evnia Fast IPS Gaming monitorQuad HD-spillskjerm

27M2N3501PA/00

2 Priser

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Denne 27-tommers skjermen med rask IPS gir deg et skarpt bilde for spilling. Med en oppdateringshastighet på 260 Hz som kan overklokkes og 0,3 ms Smart MBR kan du forvente klare bilder og en allsidig spillopplevelse av høy kvalitet.
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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Superrask oppdateringshastighet på 260 Hz for spilling uten forsinkelser

Superrask oppdateringshastighet på 260 Hz for spilling uten forsinkelser

Philips Evnia tilbyr en 260 Hz oppdateringshastighet som kan overklokkes når du spiller de mest intense actionspillene, og gir deg en ultrajevn spillopplevelse uten forsinkelser. Den gir overlegen bevegelse og klare bilder, spesielt for raske spill som FPS-er og bilspill. Du kommer til å oppleve dypere innlevelse og føle deg levende i spillet.

Med lite etterslep reduseres tidsforsinkelsen mellom enheten og skjermen

Med lite etterslep reduseres tidsforsinkelsen mellom enheten og skjermen

Etterslepet er tiden som går fra du utfører noe på en tilkoblet enhet, til du ser resultatet på skjermen. Med lite etterslep reduseres tidsforsinkelsen som kan oppstå når du angir en kommando fra enheten til skjermen. Dette forbedrer opplevelsen av spill med plutselige bevegelser, spesielt for de som spiller raske og konkurransebaserte spill.

Ultrarask respons på 0,3 ms for skarpt bilde og jevn spilling

Ultrarask respons på 0,3 ms for skarpt bilde og jevn spilling

Philips-skjerm med 0,3 ms Smart MBR fjerner effektivt bevegelsesuskarphet og gir skarpere og mer presise bilder for å forbedre spillopplevelsen. Fartsfylt action og dramatiske overganger gjengis jevnt. Det beste valget for å spille spennende og raske spill.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

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  • Award image PBTAWARD64

Anmeldelser

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Den maksimale oppløsningen fungerer bare for DP-inngang.

  2. For å få den beste utskriftsytelsen må du alltid sørge for at grafikkortet kan oppnå den maksimale oppløsningen og oppdateringshastigheten til denne Philips-skjermen.

  3. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  4. Adobe RGB og DCI-P3-dekning basert på CIE1976, sRGB-område basert på CIE1931, NTSC-område basert på CIE1976.

  5. Skjermfarger: 10-biters kan nås ved DP ved 200 Hz med QHD-oppløsning

  6. Overklokkingfunksjonen øker den innebygde oppdateringshastigheten, men det har noen tilknyttede risikoer. Hvis skjermen vises unormalt etter omstart, må du slå av overklokkinginnstillingen som ligger i skjermens OSD-meny.

  7. Smart MBR er laget for å justere lysstyrken for reduksjon av uskarphet, og kan derfor ikke justere lysstyrken når Smart MBR er slått på. For å redusere uskarpheten i bevegelser vil LED-bakgrunnsbelysningen synkroniseres med skjermoppdateringen, noe som kan føre til en merkbar lysstyrkeendring

  8. Smart MBR er en spilloptimalisert modus. Hvis du slår på Smart MBR, kan det føre til merkbar flimring på skjermen. Vi anbefaler at du slår den av når du ikke bruker spillfunksjonen

  9. Denne skjermen arbeider for bærekraft: Stativføttene og holderen til hodetelefonene er laget av 35 % resirkulert plast, og skjermens kropp består av 85 % resirkulert plast.

  10. Stark Shadow Boost kan ikke aktiveres når Low Input Lag er på.

  11. Produktene og tilbehøret som står oppført i dette pakningsvedlegget, kan variere etter land og region.

  12. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.