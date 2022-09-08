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Evnia Gaming monitorQuad HD-spillskjerm

27M2N3500NF/00

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Denne 27-tommers IPS Evnia-skjermen gir deg et skarpt bilde for spilling. Med en oppdateringshastighet på 144 Hz og 0,5 ms Smart MBR kan du forvente klare bilder og en allsidig spillopplevelse av høy kvalitet.
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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

144 Hz oppdateringsfrekvens for svært jevne, strålende bilder

144 Hz oppdateringsfrekvens for svært jevne, strålende bilder

Du liker intens, konkurransepreget spilling. Du krever en skjerm som gir svært jevne bevegelser uten etterslep. Denne Philips-skjermen tegner opp skjermen opptil 144 ganger per sekund, noe som er 2,4 ganger raskere enn en standardskjerm. En lavere rammehastighet kan gjøre at fiender ser ut til å hoppe fra sted til sted på skjermen, noe som gjør dem til mål som er vanskelige å treffe. Med en rammehastighet på 144 Hz vises disse viktige manglende bildene på skjermen, slik at fiendenes bevegelser ser svært jevne ut, og du enkelt kan sikte deg inn på dem. Med svært lite etterslep og jevne bilder er denne Philips-skjermen perfekt egnet for spill

Med lite etterslep reduseres tidsforsinkelsen mellom enheten og skjermen

Med lite etterslep reduseres tidsforsinkelsen mellom enheten og skjermen

Etterslepet er tiden som går fra du utfører noe på en tilkoblet enhet, til du ser resultatet på skjermen. Med lite etterslep reduseres tidsforsinkelsen som kan oppstå når du angir en kommando fra enheten til skjermen. Dette forbedrer opplevelsen av spill med plutselige bevegelser, spesielt for de som spiller raske og konkurransebaserte spill.

Ultrarask respons på 0,5 ms for skarpt bilde og jevn spilling

Ultrarask respons på 0,5 ms for skarpt bilde og jevn spilling

Philips Evnia med 0,5 ms Smart MBR fjerner effektivt bevegelsesuskarphet og gir skarpere og mer presise bilder for å forbedre spillopplevelsen. Fartsfylt action og dramatiske overganger gjengis jevnt. Det beste valget for å spille spennende og raske spill.

Tekniske spesifikasjoner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. For å få den beste utskriftsytelsen må du alltid sørge for at grafikkortet kan oppnå den maksimale oppløsningen og oppdateringshastigheten til denne Philips-skjermen.

  2. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  3. Adobe RGB og DCI-P3-dekning basert på CIE1976, sRGB-område basert på CIE1931, NTSC-område basert på CIE1976.

  4. Smart MBR er laget for å justere lysstyrken for reduksjon av uskarphet, og kan derfor ikke justere lysstyrken når Smart MBR er slått på. For å redusere uskarpheten i bevegelser vil LED-bakgrunnsbelysningen synkroniseres med skjermoppdateringen, noe som kan føre til en merkbar lysstyrkeendring

  5. Smart MBR er en spilloptimalisert modus. Hvis du slår på Smart MBR, kan det føre til merkbar flimring på skjermen. Vi anbefaler at du slår den av når du ikke bruker spillfunksjonen

  6. Denne skjermen kjemper for bærekraft: skjermens kropp består av 85 % resirkulert plast.

  7. Produktene og tilbehøret som står oppført i dette pakningsvedlegget, kan variere etter land og region.

  8. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.