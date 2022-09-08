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27M2N3500NF/00
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Du liker intens, konkurransepreget spilling. Du krever en skjerm som gir svært jevne bevegelser uten etterslep. Denne Philips-skjermen tegner opp skjermen opptil 144 ganger per sekund, noe som er 2,4 ganger raskere enn en standardskjerm. En lavere rammehastighet kan gjøre at fiender ser ut til å hoppe fra sted til sted på skjermen, noe som gjør dem til mål som er vanskelige å treffe. Med en rammehastighet på 144 Hz vises disse viktige manglende bildene på skjermen, slik at fiendenes bevegelser ser svært jevne ut, og du enkelt kan sikte deg inn på dem. Med svært lite etterslep og jevne bilder er denne Philips-skjermen perfekt egnet for spill
Etterslepet er tiden som går fra du utfører noe på en tilkoblet enhet, til du ser resultatet på skjermen. Med lite etterslep reduseres tidsforsinkelsen som kan oppstå når du angir en kommando fra enheten til skjermen. Dette forbedrer opplevelsen av spill med plutselige bevegelser, spesielt for de som spiller raske og konkurransebaserte spill.
Philips Evnia med 0,5 ms Smart MBR fjerner effektivt bevegelsesuskarphet og gir skarpere og mer presise bilder for å forbedre spillopplevelsen. Fartsfylt action og dramatiske overganger gjengis jevnt. Det beste valget for å spille spennende og raske spill.
Anmeldelser
For å få den beste utskriftsytelsen må du alltid sørge for at grafikkortet kan oppnå den maksimale oppløsningen og oppdateringshastigheten til denne Philips-skjermen.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
Adobe RGB og DCI-P3-dekning basert på CIE1976, sRGB-område basert på CIE1931, NTSC-område basert på CIE1976.
Smart MBR er laget for å justere lysstyrken for reduksjon av uskarphet, og kan derfor ikke justere lysstyrken når Smart MBR er slått på. For å redusere uskarpheten i bevegelser vil LED-bakgrunnsbelysningen synkroniseres med skjermoppdateringen, noe som kan føre til en merkbar lysstyrkeendring
Smart MBR er en spilloptimalisert modus. Hvis du slår på Smart MBR, kan det føre til merkbar flimring på skjermen. Vi anbefaler at du slår den av når du ikke bruker spillfunksjonen
Denne skjermen kjemper for bærekraft: skjermens kropp består av 85 % resirkulert plast.
Produktene og tilbehøret som står oppført i dette pakningsvedlegget, kan variere etter land og region.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.