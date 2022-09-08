144 Hz oppdateringsfrekvens for svært jevne, strålende bilder

Du liker intens, konkurransepreget spilling. Du krever en skjerm som gir svært jevne bevegelser uten etterslep. Denne Philips-skjermen tegner opp skjermen opptil 144 ganger per sekund, noe som er 2,4 ganger raskere enn en standardskjerm. En lavere rammehastighet kan gjøre at fiender ser ut til å hoppe fra sted til sted på skjermen, noe som gjør dem til mål som er vanskelige å treffe. Med en rammehastighet på 144 Hz vises disse viktige manglende bildene på skjermen, slik at fiendenes bevegelser ser svært jevne ut, og du enkelt kan sikte deg inn på dem. Med svært lite etterslep og jevne bilder er denne Philips-skjermen perfekt egnet for spill