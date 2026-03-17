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  • Bygget for presisjon
  • Bygget for presisjon
  • Bygget for presisjon
  • Bygget for presisjon
  • Energy Label Europe C
    Bygget for presisjon
  • Bygget for presisjon
  • Bygget for presisjon
  • Bygget for presisjon
  • Bygget for presisjon

MonitorQuad HD-skjerm

27E2N2500/00

4.1
| (36) Anmeldelser
Bygget for presisjon
Denne skjermen er fullpakket med funksjoner som gjør at du kan jobbe med absolutt presisjon. Med Quad HD-oppløsning, sammen med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz og 1 ms MPRT viser denne skjermen detaljerte bilder med den ytterste definisjonen.
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Bygget for presisjon

  • 2000-serien

  • 27 " (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Bred IPS LED-visningsteknologi for bilde- og fargenøyaktighet

Bred IPS LED-visningsteknologi for bilde- og fargenøyaktighet

IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.

Crystalclear-bilder med Quad HD 2560 x 1440 piksler

Crystalclear-bilder med Quad HD 2560 x 1440 piksler

Disse Philips-skjermene gir krystallklare Quad HD-bilder med 2560 x 1440 piksler. De nye skjermene bruker paneler med høy ytelse og pikseltetthet. Dette er et resultat av kilder med høy båndbredde, som gir liv til bilder og grafikk. Enten du stiller profesjonelle krav til detaljert informasjon i løsninger med datamaskinassistert konstruksjon og produksjon, bruker programmer med 3D-grafikk eller er en finansekspert som arbeider i enorme arbeidsark, gir Philips-skjermene deg krystallklare bilder.

SmartContrast for detaljer i dype svartnivå

SmartContrast for detaljer i dype svartnivå

SmartContrast er en Philips-teknologi som analyserer innholdet du viser, justerer fargene automatisk og kontroller bakgrunnsbelysningens intensitet for å forbedre kontrasten dynamisk slik at du får de beste digitale bildene og videoene, eller som hjelp når du spiller spill med mørke fargetoner. Når økonomimodus velges, justeres kontrasten og bakgrunnsbelysningen fininnstilles for å gi akkurat den riktige visningen av kontorapplikasjoner som brukes hver dag, og for å senke strømforbruket.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.1

av 5

36

Anmeldelser

17/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

09/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Excellent!

Excellent quality monitor and good value for money.

Fordeler

Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.

Ulemper

Case is a bit flimsy, but no issues so far.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

05/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  2. MPRT er laget for å justere lysstyrken for reduksjon av uskarphet, og kan derfor ikke justere lysstyrken når MPRT er slått på. For å redusere uskarpheten i bevegelser vil LED-bakgrunnsbelysningen synkroniseres med skjermoppdateringen, noe som kan føre til en merkbar lysstyrkeendring.

  3. MPRT er en spilloptimalisert modus. Hvis du slår på MPRT, kan det føre til merkbar flimring på skjermen. Vi anbefaler at du slår den av når du ikke bruker spillfunksjonen.

  4. Produktene og tilbehøret som står oppført i dette pakningsvedlegget, kan variere etter land og region.

  5. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.