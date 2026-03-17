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27E2N2500/00
2000-serien
27 " (68,6 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.
Disse Philips-skjermene gir krystallklare Quad HD-bilder med 2560 x 1440 piksler. De nye skjermene bruker paneler med høy ytelse og pikseltetthet. Dette er et resultat av kilder med høy båndbredde, som gir liv til bilder og grafikk. Enten du stiller profesjonelle krav til detaljert informasjon i løsninger med datamaskinassistert konstruksjon og produksjon, bruker programmer med 3D-grafikk eller er en finansekspert som arbeider i enorme arbeidsark, gir Philips-skjermene deg krystallklare bilder.
SmartContrast er en Philips-teknologi som analyserer innholdet du viser, justerer fargene automatisk og kontroller bakgrunnsbelysningens intensitet for å forbedre kontrasten dynamisk slik at du får de beste digitale bildene og videoene, eller som hjelp når du spiller spill med mørke fargetoner. Når økonomimodus velges, justeres kontrasten og bakgrunnsbelysningen fininnstilles for å gi akkurat den riktige visningen av kontorapplikasjoner som brukes hver dag, og for å senke strømforbruket.
4.1
av 5
36
Anmeldelser
Vonster
17/03/2026
United Kingdom
Bekreftet kjøper
A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer
Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
dsghgm
09/03/2026
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Excellent!
Excellent quality monitor and good value for money.
Fordeler
Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.
Ulemper
Case is a bit flimsy, but no issues so far.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Softbard
05/02/2026
United Kingdom
This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.
Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Svartid som tilsvarer SmartResponse
MPRT er laget for å justere lysstyrken for reduksjon av uskarphet, og kan derfor ikke justere lysstyrken når MPRT er slått på. For å redusere uskarpheten i bevegelser vil LED-bakgrunnsbelysningen synkroniseres med skjermoppdateringen, noe som kan føre til en merkbar lysstyrkeendring.
MPRT er en spilloptimalisert modus. Hvis du slår på MPRT, kan det føre til merkbar flimring på skjermen. Vi anbefaler at du slår den av når du ikke bruker spillfunksjonen.
Produktene og tilbehøret som står oppført i dette pakningsvedlegget, kan variere etter land og region.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.