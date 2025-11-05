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1000-serien
27 " (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Denne Philips-skjermen oppdaterer skjermbildet opptil 100 ganger i sekundet, noe som gjør denne skjermen mye raskere enn en standardskjerm. Med en bildefrekvens på 100 Hz kan spillerne se de viktige bildene på skjermen som viser fiendenes bevegelser på en svært jevn måte, slik at de blir enkle mål.
MPRT (motion picture response time) er en mer intuitiv måte å beskrive responstid på, som refererer til varigheten fra å se uskarpt støy til klare og skarpe bilder. Philips-skjermen til spilling med 1 ms MPRT fjerner effektivt etterslep og uskarphet, og gir nøyaktig og presis grafikk for å forbedre spillopplevelsen. Førstevalget til spennende og lynraske spill.
Denne skjermen fra Philips har en USB type-C-kontakt med strømforsyning. Med intelligent og fleksibel strømhåndtering kan du lade den kompatible enheten direkte. Den slanke, vendbare USB-C-kontakten gir deg en enkel tilkobling med én kabel. Du kan se på video med høy oppløsning og overføre data raskt, mens du samtidig slår på og lader den kompatible enheten.
4.3
av 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
1pourAvis
05/11/2025
France
produit a 100% de mes attentes
j'arrive avec mon pc portable je branche l'usb c et tout fonctionne, vidéo, souris, clavier, et alimentation tout passe par le hub usb c intégré a l'écran. Que demander de plus pour un écran a prix compétitif
Denne omtalen gjelder Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD
Denne omtalen gjelder Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD
Feature
13/12/2025
Nederland
Bekreftet kjøper
Functioneel en compleet !
Zowel voorkant als achterkant is mooi en strak. Ook de knop - rechterkant achterzijde - werkt intuitief prettig om monitor aan/uiit te zetten. Of om de beeldinstellingen mee aan te passen. Verrassend dat er zowel usb-c met PD (power delivery) en hdmi kabel bij werd geleverd!
Fordeler
Strak ontwerp - Handige One_For_All knop om alle instellingen zoals aan/uit/stand-by/helderheid ect mee te bedienen. HDMI en USB-C PD kabel meegeleverd.
Ulemper
Geen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor
Rafa2904
28/05/2024
España
Bekreftet kjøper
Buen monitor con USB-C
La experiencia con este producto ha sido buena. La calidad de la imagen es suficiente para el uso personal al que está dedicado. Perfectamente conectable tanto a sistemas Windows (incluso Enterprise) y MAC
Fordeler
Conectividad
Ulemper
No regulable en altura
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Den maksimale oppløsningen fungerer bare for HDMI-inngang.
For å få den beste utskriftsytelsen må du alltid sørge for at grafikkortet kan oppnå den maksimale oppløsningen og oppdateringshastigheten til denne Philips-skjermen.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
MPRT er laget for å justere lysstyrken for reduksjon av uskarphet, og kan derfor ikke justere lysstyrken når MPRT er slått på. For å redusere uskarpheten i bevegelser vil LED-bakgrunnsbelysningen synkroniseres med skjermoppdateringen, noe som kan føre til en merkbar lysstyrkeendring.
MPRT er en spilloptimalisert modus. Hvis du slår på MPRT, kan det føre til merkbar flimring på skjermen. Vi anbefaler at du slår den av når du ikke bruker spillfunksjonen.
For USB-C-strøm- og ladefunksjonen må den bærbare datamaskinen støtte spesifikasjonene for standard USB-C-strømforsyning. Sjekk brukerhåndboken for den bærbare PC-en eller produsenten for å få mer informasjon.
For Videooverføring via USB-C må den bærbare PC-en / enheten din støtte USB-C DP Alt-modus
Produktene og tilbehøret som står oppført i dette pakningsvedlegget, kan variere etter land og region.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.