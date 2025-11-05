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  • Energy Label Europe E
    Øk produktiviteten med USB-C-tilkobling
  • Øk produktiviteten med USB-C-tilkobling
  • Øk produktiviteten med USB-C-tilkobling
  • Øk produktiviteten med USB-C-tilkobling
  • Øk produktiviteten med USB-C-tilkobling
  • Øk produktiviteten med USB-C-tilkobling
  • Energy Label Europe E
    Øk produktiviteten med USB-C-tilkobling
  • Øk produktiviteten med USB-C-tilkobling
  • Øk produktiviteten med USB-C-tilkobling
  • Øk produktiviteten med USB-C-tilkobling
  • Øk produktiviteten med USB-C-tilkobling
  • Øk produktiviteten med USB-C-tilkobling

MonitorFull HD LCD-skjerm

27E1N1300A/01

4.3
| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Øk produktiviteten med USB-C-tilkobling
Denne skjermen er laget for å holde deg tilkoblet. Med funksjoner som USB-C 3.2 med strømforsyning, kan brukerne lade deres tilkoblede enhet og arbeide sømløst, alt med én kabel. I tillegg gir enkeltkabelen et rent arbeidsområde.
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Øk produktiviteten med USB-C-tilkobling

  • 1000-serien

  • 27 " (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

100 Hz oppdateringsfrekvens for svært jevne bilder

100 Hz oppdateringsfrekvens for svært jevne bilder

Denne Philips-skjermen oppdaterer skjermbildet opptil 100 ganger i sekundet, noe som gjør denne skjermen mye raskere enn en standardskjerm. Med en bildefrekvens på 100 Hz kan spillerne se de viktige bildene på skjermen som viser fiendenes bevegelser på en svært jevn måte, slik at de blir enkle mål.

1 ms (MPRT) rask respons for skarpt bilde og jevn spilling

1 ms (MPRT) rask respons for skarpt bilde og jevn spilling

MPRT (motion picture response time) er en mer intuitiv måte å beskrive responstid på, som refererer til varigheten fra å se uskarpt støy til klare og skarpe bilder. Philips-skjermen til spilling med 1 ms MPRT fjerner effektivt etterslep og uskarphet, og gir nøyaktig og presis grafikk for å forbedre spillopplevelsen. Førstevalget til spennende og lynraske spill.

Koble til en bærbar PC med én USB-C-kabel

Koble til en bærbar PC med én USB-C-kabel

Denne skjermen fra Philips har en USB type-C-kontakt med strømforsyning. Med intelligent og fleksibel strømhåndtering kan du lade den kompatible enheten direkte. Den slanke, vendbare USB-C-kontakten gir deg en enkel tilkobling med én kabel. Du kan se på video med høy oppløsning og overføre data raskt, mens du samtidig slår på og lader den kompatible enheten.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.3

av 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

05/11/2025

France

France

produit a 100% de mes attentes

j'arrive avec mon pc portable je branche l'usb c et tout fonctionne, vidéo, souris, clavier, et alimentation tout passe par le hub usb c intégré a l'écran. Que demander de plus pour un écran a prix compétitif

Denne omtalen gjelder Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD

Denne omtalen gjelder Monitor 27E1N1300A Écran LCD Full HD

13/12/2025

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Functioneel en compleet !

Zowel voorkant als achterkant is mooi en strak. Ook de knop - rechterkant achterzijde - werkt intuitief prettig om monitor aan/uiit te zetten. Of om de beeldinstellingen mee aan te passen. Verrassend dat er zowel usb-c met PD (power delivery) en hdmi kabel bij werd geleverd!

Fordeler

Strak ontwerp - Handige One_For_All knop om alle instellingen zoals aan/uit/stand-by/helderheid ect mee te bedienen. HDMI en USB-C PD kabel meegeleverd.

Ulemper

Geen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1300A Full HD LCD-monitor

28/05/2024

España

España

Bekreftet kjøper

Buen monitor con USB-C

La experiencia con este producto ha sido buena. La calidad de la imagen es suficiente para el uso personal al que está dedicado. Perfectamente conectable tanto a sistemas Windows (incluso Enterprise) y MAC

Fordeler

Conectividad

Ulemper

No regulable en altura

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1300A Monitor LCD Full HD

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.

  2. Den maksimale oppløsningen fungerer bare for HDMI-inngang.

  3. For å få den beste utskriftsytelsen må du alltid sørge for at grafikkortet kan oppnå den maksimale oppløsningen og oppdateringshastigheten til denne Philips-skjermen.

  4. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  5. MPRT er laget for å justere lysstyrken for reduksjon av uskarphet, og kan derfor ikke justere lysstyrken når MPRT er slått på. For å redusere uskarpheten i bevegelser vil LED-bakgrunnsbelysningen synkroniseres med skjermoppdateringen, noe som kan føre til en merkbar lysstyrkeendring.

  6. MPRT er en spilloptimalisert modus. Hvis du slår på MPRT, kan det føre til merkbar flimring på skjermen. Vi anbefaler at du slår den av når du ikke bruker spillfunksjonen.

  7. For USB-C-strøm- og ladefunksjonen må den bærbare datamaskinen støtte spesifikasjonene for standard USB-C-strømforsyning. Sjekk brukerhåndboken for den bærbare PC-en eller produsenten for å få mer informasjon.

  8. For Videooverføring via USB-C må den bærbare PC-en / enheten din støtte USB-C DP Alt-modus

  9. Produktene og tilbehøret som står oppført i dette pakningsvedlegget, kan variere etter land og region.

  10. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.