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27B1N3800/00
3000-serien
27 " (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler – selv i 90-graders Pivot-modus. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med levende farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever nøyaktig fargegjengivelse og jevn lysstyrke hele tiden.
10-bitersskjermen gir fyldig fargedybde med 1074 millioner farger og 12-biters intern behandling for å lage jevne, naturlige farger uten graderinger og fargeringer.
Disse skjermene fra Philips benytter seg av paneler med høy ytelse og leverer bilder i UltraClear, 4 K UHD-oppløsning (3840 x 2160 piksler). Enten du behøver svært detaljerte bilder til CAD-løsninger, bruker programmer med 3D-grafikk eller jobber med enorme regneark, vil skjermene fra Philips gi liv til bildene og grafikken din.
Anmeldelser
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
sRGB-områdebasert på CIE1931, NTSC-områdebasert på CIE1976.
Med en maksimal oppløsning på 3840 x 2160 kan 10-biters fargedybde bare nås ved 60 Hz med DisplayPort-tilkobling. For mer informasjon kan du se i brukerhåndboken.
EPEAT-vurdering er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for registreringsstatus i bostedslandet ditt.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.
Produktene og tilbehøret som står oppført i dette pakningsvedlegget, kan variere etter land og region.
Kabelen(e) som følger med produktet kan variere i type, antall og spesifikasjoner i samsvar med lands- eller regionspesifikke krav.