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279M1RV/00
Designed for Xbox
Evnia 7000
27" (68,5 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Slipp løs konsollspillingen. Vi samarbeidet med Xbox-teamet for å utvikle denne Designed for Xbox-skjermen som er bekreftet at leverer den optimale visuelle ytelsen i Xbox-serien X i det øyeblikket du kobler den til.
Når du spiller, skal det ikke stå mellom hakkete spilling eller dårlig bildeoppdateringsfrekvens. Denne skjermen er sertifisert med AMD FreeSync™ Premium Pro, som gir deg en variabel oppdateringshastighet (VRR, variable refresh rate) og en ekte HDR-spillopplevelse. Dette gir en kombinasjon av jevn spilling med topp ytelse og eksepsjonell grafikk med høy dynamisk rekkevidde, samtidig som du opprettholder den korte ventetiden.
Du liker intens, konkurransepreget spilling. Du krever en skjerm som gir svært jevne bevegelser uten etterslep. Denne Philips-skjermen tegner opp skjermen opptil 144 ganger per sekund, noe som er 2,4 ganger raskere enn en standardskjerm. En lavere rammehastighet kan gjøre at fiender ser ut til å hoppe fra sted til sted på skjermen, noe som gjør dem til mål som er vanskelige å treffe. Med en rammehastighet på 144 Hz vises disse viktige manglende bildene på skjermen, slik at fiendenes bevegelser ser svært jevne ut, og du enkelt kan sikte deg inn på dem. Med svært lite etterslep og jevne bilder er denne Philips-skjermen perfekt egnet for spill
Priser
3.1
av 5
9
Anmeldelser
thesnable
26/03/2023
Deutschland
Bekreftet kjøper
Top Monitor
Tatsächlich wirklich super 27 Zoll - perfekte Grösse Ambiview ist mega HDR ist Top Kurz: Klasse
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow
16/04/2022
Italia
Bekreftet kjøper
4k 144kz nessun pensiero
Il monitor ha una qualita costruttiva molto robusta su lato estetico non e' il solito plasticone, i 4k si avvertono con una qualita di immagine buonissima non ho trovato difetti nella matrice LCD e il refresh a massima risoluzione fa sembrare tutto fluido qualunque animazione o gioco. La configurazione del pc dov'é istallato questo monitor e' ryzen9 3900 , rx6900xt e 16gb 3600mhz
Fordeler
Hai tutto
Ulemper
gestione led non controllabile da software terzi
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow
Kebc
05/08/2023
Danmark
Bekreftet kjøper
Fantastisk skærm
Rigtig fed gamerskærm der kan det hele, bruger den til min Xbox x.
Fordeler
Rigtig god Gaming oplevelse
Ulemper
der er kommet en pixelfejl efter meget kort tid
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 329M1RV 4K HDR-skærm med Ambiglow
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 329M1RV 4K HDR-skærm med Ambiglow
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Den maksimale oppløsningen fungerer for enten HDMI-inngang eller DP-inngang.
For å få den beste utskriftsytelsen må du alltid sørge for at grafikkortet kan oppnå den maksimale oppløsningen og oppdateringshastigheten til denne Philips-skjermen.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
BT.709-/DCI-P3-dekning basert på CIE1976
NTSC-område basert på CIE 1976
sRGB-område basert på CIE 1931
Adobe RGB-dekning basert på CIE1976
NVIDIA® G-SYNC®-grensesnittstøtte: DisplayPort
Sørg for å oppdatere NVIDIA® G-SYNC®-driveren til den nyeste versjonen. Se mer informasjon på NVIDIAs nettside: https://www.nvidia.com/
Kontroller at grafikkortet støtter NVIDIA® G-SYNC®
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.