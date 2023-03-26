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  • Energy Label Europe G
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  • Optimalisert ytelse for nestegenerasjons konsollspilling
  • Optimalisert ytelse for nestegenerasjons konsollspilling
  • Optimalisert ytelse for nestegenerasjons konsollspilling
  • Optimalisert ytelse for nestegenerasjons konsollspilling
  • Optimalisert ytelse for nestegenerasjons konsollspilling
  • Optimalisert ytelse for nestegenerasjons konsollspilling
  • Optimalisert ytelse for nestegenerasjons konsollspilling
  • Optimalisert ytelse for nestegenerasjons konsollspilling
  • Energy Label Europe G
    Optimalisert ytelse for nestegenerasjons konsollspilling
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  • Optimalisert ytelse for nestegenerasjons konsollspilling
  • Optimalisert ytelse for nestegenerasjons konsollspilling
  • Optimalisert ytelse for nestegenerasjons konsollspilling
  • Optimalisert ytelse for nestegenerasjons konsollspilling
  • Optimalisert ytelse for nestegenerasjons konsollspilling
  • Optimalisert ytelse for nestegenerasjons konsollspilling
  • Optimalisert ytelse for nestegenerasjons konsollspilling
  • Optimalisert ytelse for nestegenerasjons konsollspilling

Evnia Gaming Monitor4K HDR-skjerm med Ambiglow

279M1RV/00

3.1
| (9) Anmeldelser

1 pris

Optimalisert ytelse for nestegenerasjons konsollspilling
For ekte konsollspillentusiaster er Xbox-skjermen starten på en ny spillepoke. Gled deg over et visuelt fyrverkeri og presis fargenøyaktighet med UltraClear 4K Nano IPS-skjermen. DisplayHDR 600 byr på levende farger.
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Optimalisert ytelse for nestegenerasjons konsollspilling

  • Designed for Xbox

  • Evnia 7000

  • 27" (68,5 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Designed for Xbox for den optimale spillopplevelsen

Designed for Xbox for den optimale spillopplevelsen

Slipp løs konsollspillingen. Vi samarbeidet med Xbox-teamet for å utvikle denne Designed for Xbox-skjermen som er bekreftet at leverer den optimale visuelle ytelsen i Xbox-serien X i det øyeblikket du kobler den til.

AMD FreeSync™ Premium Pro, HDR-spilling med liten ventetid

AMD FreeSync™ Premium Pro, HDR-spilling med liten ventetid

Når du spiller, skal det ikke stå mellom hakkete spilling eller dårlig bildeoppdateringsfrekvens. Denne skjermen er sertifisert med AMD FreeSync™ Premium Pro, som gir deg en variabel oppdateringshastighet (VRR, variable refresh rate) og en ekte HDR-spillopplevelse. Dette gir en kombinasjon av jevn spilling med topp ytelse og eksepsjonell grafikk med høy dynamisk rekkevidde, samtidig som du opprettholder den korte ventetiden.

144 Hz oppdateringsfrekvens for svært jevne, strålende bilder

144 Hz oppdateringsfrekvens for svært jevne, strålende bilder

Du liker intens, konkurransepreget spilling. Du krever en skjerm som gir svært jevne bevegelser uten etterslep. Denne Philips-skjermen tegner opp skjermen opptil 144 ganger per sekund, noe som er 2,4 ganger raskere enn en standardskjerm. En lavere rammehastighet kan gjøre at fiender ser ut til å hoppe fra sted til sted på skjermen, noe som gjør dem til mål som er vanskelige å treffe. Med en rammehastighet på 144 Hz vises disse viktige manglende bildene på skjermen, slik at fiendenes bevegelser ser svært jevne ut, og du enkelt kan sikte deg inn på dem. Med svært lite etterslep og jevne bilder er denne Philips-skjermen perfekt egnet for spill

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image AWARD-1679621

Anmeldelser

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3.1

av 5

9

Anmeldelser

2

26/03/2023

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Top Monitor

Tatsächlich wirklich super 27 Zoll - perfekte Grösse Ambiview ist mega HDR ist Top Kurz: Klasse

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

16/04/2022

Italia

Italia

Bekreftet kjøper

4k 144kz nessun pensiero

Il monitor ha una qualita costruttiva molto robusta su lato estetico non e' il solito plasticone, i 4k si avvertono con una qualita di immagine buonissima non ho trovato difetti nella matrice LCD e il refresh a massima risoluzione fa sembrare tutto fluido qualunque animazione o gioco. La configurazione del pc dov'é istallato questo monitor e' ryzen9 3900 , rx6900xt e 16gb 3600mhz

Fordeler

Hai tutto

Ulemper

gestione led non controllabile da software terzi

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow

05/08/2023

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Fantastisk skærm

Rigtig fed gamerskærm der kan det hele, bruger den til min Xbox x.

Fordeler

Rigtig god Gaming oplevelse

Ulemper

der er kommet en pixelfejl efter meget kort tid

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 329M1RV 4K HDR-skærm med Ambiglow

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 329M1RV 4K HDR-skærm med Ambiglow

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.

  2. Den maksimale oppløsningen fungerer for enten HDMI-inngang eller DP-inngang.

  3. For å få den beste utskriftsytelsen må du alltid sørge for at grafikkortet kan oppnå den maksimale oppløsningen og oppdateringshastigheten til denne Philips-skjermen.

  4. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  5. BT.709-/DCI-P3-dekning basert på CIE1976

  6. NTSC-område basert på CIE 1976

  7. sRGB-område basert på CIE 1931

  8. Adobe RGB-dekning basert på CIE1976

  9. NVIDIA® G-SYNC®-grensesnittstøtte: DisplayPort

  10. Sørg for å oppdatere NVIDIA® G-SYNC®-driveren til den nyeste versjonen. Se mer informasjon på NVIDIAs nettside: https://www.nvidia.com/

  11. Kontroller at grafikkortet støtter NVIDIA® G-SYNC®

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.

  13. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.