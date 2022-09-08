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Evnia Gaming MonitorFull HD-spillskjerm

25M2N5200P/00

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En spillskjerm som har det beste fra to verdener. Med SmartContrast, sammen med en kombinasjon av AMD FreeSync Premium-teknologi og oppdateringsfrekvens på 280 Hz, gir dette produktet jevn spilling uten forsinkelser, og uten at det går på bekostning av bildekvaliteten.
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  • Evnia 5000

  • 25 (24,5" / 62,2 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; god og jevn spilling

AMD FreeSync™ Premium; god og jevn spilling

Når du spiller, skal det ikke stå mellom hakkete spilling eller dårlig bildeoppdateringsfrekvens. AMD FreeSync™ Premium gir seriøse spillere en god og jevn spillopplevelse med maksimal ytelse. Det er ikke inngått noen kompromisser – spill trygt med høy oppdateringshastighet og liten ventetid.

Oppdateringsfrekvens på 280 Hz for den jevneste spillopplevelsen

Oppdateringsfrekvens på 280 Hz for den jevneste spillopplevelsen

Philips Evnia-skjermen med oppdateringsfrekvens på 280 Hz tar spillopplevelsen din til nye nivåer. Den lave ventetiden og teknologien for variabel oppdateringsfrekvens gir deg en oppslukende spillfordel. I tillegg gir vårt brede synsfelt med høy oppløsning en realistisk spillopplevelse med uovertruffen fargenøyaktighet. Fokuser på det som betyr noe, siden et justerbart stativ gir deg komforten du fortjener, og du får en behagelig visning uten flimring, slik at du kan fortsette å spille uten å bekymre deg for helsen.

Med lite etterslep reduseres tidsforsinkelsen mellom enheten og skjermen

Med lite etterslep reduseres tidsforsinkelsen mellom enheten og skjermen

Etterslepet er tiden som går fra du utfører noe på en tilkoblet enhet, til du ser resultatet på skjermen. Med lite etterslep reduseres tidsforsinkelsen som kan oppstå når du angir en kommando fra enheten til skjermen. Dette forbedrer opplevelsen av spill med plutselige bevegelser, spesielt for de som spiller raske og konkurransebaserte spill.

Tekniske spesifikasjoner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.

  2. Den maksimale oppløsningen fungerer bare for DP-inngang.

  3. For å få den beste utskriftsytelsen må du alltid sørge for at grafikkortet kan oppnå den maksimale oppløsningen og oppdateringshastigheten til denne Philips-skjermen.

  4. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  5. Smart MBR er laget for å justere lysstyrken for reduksjon av uskarphet, og kan derfor ikke justere lysstyrken når smart MBR er slått på. For å redusere uskarpheten i bevegelser vil LED-bakgrunnsbelysningen synkroniseres med skjermoppdateringen, noe som kan føre til en merkbar lysstyrkeendring

  6. Smart MBR er en spilloptimalisert modus. Hvis du slår på Smart MBR, kan det føre til merkbar flimring på skjermen. Vi anbefaler at du slår den av når du ikke bruker spillfunksjonen.

  7. Adobe RGB og DCI-P3-dekning basert på CIE1976, sRGB-område basert på CIE1931, NTSC-område basert på CIE1976.

  8. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.

  9. NVIDIA® G-SYNC®-grensesnittstøtte: DisplayPort

  10. Sørg for å oppdatere NVIDIA® G-SYNC®-driveren til den nyeste versjonen. Se mer informasjon på NVIDIAs nettside: https://www.nvidia.com/

  11. Kontroller at grafikkortet støtter NVIDIA® G-SYNC®

  12. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.