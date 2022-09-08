Oppdateringsfrekvens på 280 Hz for den jevneste spillopplevelsen

Philips Evnia-skjermen med oppdateringsfrekvens på 280 Hz tar spillopplevelsen din til nye nivåer. Den lave ventetiden og teknologien for variabel oppdateringsfrekvens gir deg en oppslukende spillfordel. I tillegg gir vårt brede synsfelt med høy oppløsning en realistisk spillopplevelse med uovertruffen fargenøyaktighet. Fokuser på det som betyr noe, siden et justerbart stativ gir deg komforten du fortjener, og du får en behagelig visning uten flimring, slik at du kan fortsette å spille uten å bekymre deg for helsen.