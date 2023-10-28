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  • Energy Label Europe E
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Evnia Gaming MonitorFull HD-spillskjerm

25M2N3200W/01

4
| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet
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Vakker hastighet er viktig. Denne skjermen har en oppdateringsfrekvens på 240 Hz og en skjerm på 16:9 i Full HD, slik at du kan spille spillet i sanntid sammen med skarpe og detaljerte bilder.
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  • Evnia 3000

  • 25 (24,5" / 62,2 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Svært rask oppdateringshastighet på 240 Hz for spilling uten forsinkelser

Svært rask oppdateringshastighet på 240 Hz for spilling uten forsinkelser

Mens du spiller de mest intense og engasjerende, actionorienterte spillene, gir den svært raske oppdateringshastigheten på 240 Hz en svært jevn spillopplevelse uten forsinkelser. Denne Philips-skjermen viser skjermbildet opptil 240 ganger i sekundet, noe som er raskere enn en standardskjerm. 240 Hz gir overlegen bevegelsessporing og klare bilder, spesielt i fartsfylte spill som skytespill og racingspill. Med Philips 240 Hz-skjermen er actionsekvenser flimmerfrie. Du vil oppleve dypere innlevelse og føle deg levende i spillet.

Ultrarask respons på 0,5 ms for skarpt bilde og jevn spilling

Ultrarask respons på 0,5 ms for skarpt bilde og jevn spilling

Philips Evnia med 0,5 ms Smart MBR fjerner effektivt bevegelsesuskarphet og gir skarpere og mer presise bilder for å forbedre spillopplevelsen. Fartsfylt action og dramatiske overganger gjengis jevnt. Det beste valget for å spille spennende og raske spill.

Med lite etterslep reduseres tidsforsinkelsen mellom enheten og skjermen

Med lite etterslep reduseres tidsforsinkelsen mellom enheten og skjermen

Etterslepet er tiden som går fra du utfører noe på en tilkoblet enhet, til du ser resultatet på skjermen. Med lite etterslep reduseres tidsforsinkelsen som kan oppstå når du angir en kommando fra enheten til skjermen. Dette forbedrer opplevelsen av spill med plutselige bevegelser, spesielt for de som spiller raske og konkurransebaserte spill.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

5
3
2
1

28/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great budget gaming monitor!

Fast VA panel with 240hz. My model was able to be oc'ed to 245hz without frameskipping. No problem with bad ghosting (for VA - it is a great result) during gaming or scrolling.

Fordeler

Fast VA, Headphone holder, not perfect but good contrast and colors out of the box, can be enhanced with some tweaking.

Ulemper

No saturation option to change in the monitor's menu. No option to move or choose a form of the crosshair in the monitor's menu (default form is too big and closes too many picture)..

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. For å få den beste utskriftsytelsen må du alltid sørge for at grafikkortet kan oppnå den maksimale oppløsningen og oppdateringshastigheten til denne Philips-skjermen.

  2. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  3. Smart MBR er laget for å justere lysstyrken for reduksjon av uskarphet, og kan derfor ikke justere lysstyrken når Smart MBR er slått på. For å redusere uskarpheten i bevegelser vil LED-bakgrunnsbelysningen synkroniseres med skjermoppdateringen, noe som kan føre til en merkbar lysstyrkeendring.

  4. Smart MBR er en spilloptimalisert modus. Hvis du slår på Smart MBR, kan det føre til merkbar flimring på skjermen. Vi anbefaler at du slår den av når du ikke bruker spillfunksjonen.

  5. NTSC-område basert på CIE 1976

  6. sRGB-område basert på CIE 1931

  7. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.