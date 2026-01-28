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24M2N3200NF/00
Evnia 3000
24 (23,8" / 60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Du liker intens, konkurransepreget spilling. Du krever en skjerm som gir svært jevne bevegelser uten etterslep. Denne Philips-skjermen tegner opp skjermen opptil 144 ganger per sekund, noe som er 2,4 ganger raskere enn en standardskjerm. En lavere rammehastighet kan gjøre at fiender ser ut til å hoppe fra sted til sted på skjermen, noe som gjør dem til mål som er vanskelige å treffe. Med en rammehastighet på 144 Hz vises disse viktige manglende bildene på skjermen, slik at fiendenes bevegelser ser svært jevne ut, og du enkelt kan sikte deg inn på dem. Med svært lite etterslep og jevne bilder er denne Philips-skjermen perfekt egnet for spill
Etterslepet er tiden som går fra du utfører noe på en tilkoblet enhet, til du ser resultatet på skjermen. Med lite etterslep reduseres tidsforsinkelsen som kan oppstå når du angir en kommando fra enheten til skjermen. Dette forbedrer opplevelsen av spill med plutselige bevegelser, spesielt for de som spiller raske og konkurransebaserte spill.
Philips Evnia med 0,5 ms Smart MBR fjerner effektivt bevegelsesuskarphet og gir skarpere og mer presise bilder for å forbedre spillopplevelsen. Fartsfylt action og dramatiske overganger gjengis jevnt. Det beste valget for å spille spennende og raske spill.
4.3
av 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Maxbite
28/01/2026
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Bring your games to life!
Out of the box excellence! easy to setup and a quality you'd expect from Philips. Bring your games to life!
Fordeler
Great colour balance and very responsive
Ulemper
No USB C cable inncluded
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200AM Full HD gaming monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200AM Full HD gaming monitor
Ocelot4354
29/07/2025
United Kingdom
Excellent Full HD monitor for productivty and gami
I am using it for both coding and 1080p gaming on a VESA mount. Assembly was easy andthe standard screws that came with my VESA arm worked out of the box. The monitor is very light, especially compared to old VGA/DVI screens with LED technology, which is good for a desk-based arm-mounted setup. Both linux (Debian 13) and Windows (11 pro) recognised the screen hooked with the provided display port cable and allowed to set resolution and frequency up to the maximum (1920x1080px @180Hz). Display-port (Linux and Windows) and HDMI connection (Windows) also allowed to initialise HDR correctly, resulting in the maximum video quality being reached with little tinkering.
Fordeler
Price point, IPS panel, monitor's lightweight, supports VESA mount, plently of I/O options, 144Hz refresh rate
Ulemper
The bottom bezel is slightly too high and catches a ton of dust.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD gaming monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD gaming monitor
jxta
23/09/2025
Portugal
o producto tem uma boa gama de cores
atendeu todas as minhas necessidades por um preço bom, boa gama de cores para os meus trabalhos, recomendo
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Monitor de gaming Full HD
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Monitor de gaming Full HD
For å få den beste utskriftsytelsen må du alltid sørge for at grafikkortet kan oppnå den maksimale oppløsningen og oppdateringshastigheten til denne Philips-skjermen.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
Adobe RGB og DCI-P3-dekning basert på CIE1976, sRGB-område basert på CIE1931, NTSC-område basert på CIE1976.
Smart MBR er laget for å justere lysstyrken for reduksjon av uskarphet, og kan derfor ikke justere lysstyrken når Smart MBR er slått på. For å redusere uskarpheten i bevegelser vil LED-bakgrunnsbelysningen synkroniseres med skjermoppdateringen, noe som kan føre til en merkbar lysstyrkeendring.
Smart MBR er en spilloptimalisert modus. Hvis du slår på Smart MBR, kan det føre til merkbar flimring på skjermen. Vi anbefaler at du slår den av når du ikke bruker spillfunksjonen.
Denne skjermen kjemper for bærekraft: skjermens kropp består av 85 % resirkulert plast.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
NVIDIA® G-SYNC®-grensesnittstøtte: DisplayPort
Sørg for å oppdatere NVIDIA® G-SYNC®-driveren til den nyeste versjonen. Se mer informasjon på NVIDIAs nettside: https://www.nvidia.com/
Kontroller at grafikkortet støtter NVIDIA® G-SYNC®
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.
Produktene og tilbehøret som står oppført i dette pakningsvedlegget, kan variere etter land og region.