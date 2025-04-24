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  • Energy Label Europe E
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  • Spilling på et høyere nivå
  • Spilling på et høyere nivå
  • Spilling på et høyere nivå
  • Spilling på et høyere nivå
  • Spilling på et høyere nivå
  • Energy Label Europe E
    Spilling på et høyere nivå
  • Spilling på et høyere nivå
  • Spilling på et høyere nivå
  • Spilling på et høyere nivå
  • Spilling på et høyere nivå
  • Spilling på et høyere nivå

Evnia Gaming MonitorFull HD-spillskjerm

24M1N3200ZS/01

4.3
| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Spilling på et høyere nivå
Denne spillskjermen fra Philips er en flott skjerm for intense, actionfylte PC-spill. Synkroniseringsteknologi, 165 Hz og 1 ms gir jevn spilling. Tilnærmet rammeløs skjerm med Ultra Wide-color gir en oppslukende visuell opplevelse.
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Spilling på et høyere nivå

  • Evnia 3000

  • 24 (23,8" / 60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; god og jevn spilling

AMD FreeSync™ Premium; god og jevn spilling

Når du spiller, skal det ikke stå mellom hakkete spilling eller dårlig bildeoppdateringsfrekvens. AMD FreeSync™ Premium gir seriøse spillere en god og jevn spillopplevelse med maksimal ytelse. Det er ikke inngått noen kompromisser – spill trygt med høy oppdateringshastighet og liten ventetid.

165 Hz oppdateringsfrekvens for svært jevne, strålende bilder

165 Hz oppdateringsfrekvens for svært jevne, strålende bilder

Du liker intens, konkurransepreget spilling. Du krever en skjerm som gir svært jevne bilder uten etterslep. Denne Philips-skjermen oppdaterer seg opptil 165 ganger per sekund, noe som er raskere enn en standardskjerm. En lavere oppdateringsfrekvens kan gjøre at fiender ser ut til å hoppe fra sted til sted på skjermen, noe som gjør dem til mål som er vanskelige å treffe. Med en oppdateringsfrekvens på 165 Hz vises disse viktige manglende bildene på skjermen, slik at fiendenes bevegelser ser svært jevne ut, og du kan enkelt sikte deg inn på dem. Med svært lite etterslep og jevne bilder er denne Philips-skjermen perfekt egnet for spill

1 ms (MPRT) rask respons for skarpt bilde og jevn spilling

1 ms (MPRT) rask respons for skarpt bilde og jevn spilling

MPRT (motion picture response time) er en mer intuitiv måte å beskrive responstid på, som refererer til varigheten fra å se uskarpt støy til klare og skarpe bilder. Philips-skjermen til spilling med 1 ms MPRT fjerner effektivt etterslep og uskarphet, og gir nøyaktig og presis grafikk for å forbedre spillopplevelsen. Førstevalget til spennende og lynraske spill.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.3

av 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

24/04/2025

Suisse

Suisse

Farben sehr Schön.

Super für den Preis Perfekt!!! Die Fraben sind sehr schön und in Spielen sieht es unglaublich aus für den Preis. +165 Hz +Schöne Farben +Elegant +Displayport -Man könnte im Lieferumfang sagen welche version das Displa port kabel hat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD Gaming-Monitor

05/02/2024

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Fijn tweede beeldscherm bij mijn Macbook Air

Fijn tweede beeldscherm bij een laptop, en zeker als games-monitor. Mooi beeld en goed contrast. Ben er blij mee. Bij gewoon computer gebruik is de tekst iets minder van kwaliteit als een Mac beeldscherm, maar zeker geen dealbreaker.

Fordeler

Mooie films- of games monitor, werkt goed samen als uitgebreid beeldscherm bij Macbook Air

Ulemper

Tekst is wat minder van kwaliteit (vergeleken met de Macbook)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 24M1N3200ZS Full HD-gamemonitor

29/12/2023

Italia

Italia

Philips-ansatt

Bekreftet kjøper

Buon FHD

[Employee of philipsglobal] Caratteristiche pannello ottime per lavoro d'ufficio e progettazione CAD. Si lavora bene anche in grafica e modellazione 3D. pLe prestazioni sono buone anche per gaming saltuario. La mancanza di speeker e l'impossibilità della regolazione in altezza si risente, però in rapporto al costo ci si adatta; buona la dotazione presente nella confezione. Rapporto Prezzo/Qualità buono.

Fordeler

Qualità del pannello e materiali, dotazione a corredo.

Ulemper

Regolazione solo inclinazione pannello, mancanza di speeker

Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD

Denne omtalen gjelder Gaming Monitor 27M1N3200ZS Monitor da gaming Full HD

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.

  2. Den maksimale oppløsningen fungerer for enten HDMI-inngang eller DP-inngang.

  3. For å få den beste utskriftsytelsen må du alltid sørge for at grafikkortet kan oppnå den maksimale oppløsningen og oppdateringshastigheten til denne Philips-skjermen.

  4. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  5. MPRT er laget for å justere lysstyrken for reduksjon av uskarphet, og kan derfor ikke justere lysstyrken når MPRT er slått på. For å redusere uskarpheten i bevegelser vil LED-bakgrunnsbelysningen synkroniseres med skjermoppdateringen, noe som kan føre til en merkbar lysstyrkeendring.

  6. MPRT er en spilloptimalisert modus. Hvis du slår på MPRT, kan det føre til merkbar flimring på skjermen. Vi anbefaler at du slår den av når du ikke bruker spillfunksjonen.

  7. NTSC-område basert på CIE 1976

  8. sRGB-område basert på CIE 1931

  9. Adobe RGB-dekning basert på CIE1976

  10. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.

  11. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.