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24E1N1100A/01
1000-serien
24 (23,8" / 60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Du liker intens, konkurransepreget spilling. Du krever en skjerm som gir svært jevne bevegelser uten etterslep. Denne Philips-skjermen oppdaterer seg opptil 120 ganger per sekund, noe som er raskere enn en standardskjerm. En lavere oppdateringsfrekvens kan gjøre at fiender ser ut til å hoppe fra sted til sted på skjermen, noe som gjør dem til mål som er vanskelige å treffe. Med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz vises disse viktige manglende bildene på skjermen, slik at fiendenes bevegelser ser svært jevne ut, og du kan enkelt sikte deg inn på dem. Med svært lite etterslep og jevne bilder er denne Philips-skjermen perfekt egnet for spill.
IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.
Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.
4.1
av 5
36
Anmeldelser
Vonster
17/03/2026
United Kingdom
Bekreftet kjøper
A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer
Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
dsghgm
09/03/2026
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Excellent!
Excellent quality monitor and good value for money.
Fordeler
Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.
Ulemper
Case is a bit flimsy, but no issues so far.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Softbard
05/02/2026
United Kingdom
This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.
Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
DCI-P3-dekning basert på CIE1976, sRGB-område basert på CIE1931, NTSC-område og Adobe RGB-område basert på CIE1976.
For å få den beste utskriftsytelsen må du alltid sørge for at grafikkortet kan oppnå den maksimale oppløsningen og oppdateringshastigheten til denne Philips-skjermen.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
MPRT er laget for å justere lysstyrken for reduksjon av uskarphet, og kan derfor ikke justere lysstyrken når MPRT er slått på. For å redusere uskarpheten i bevegelser vil LED-bakgrunnsbelysningen synkroniseres med skjermoppdateringen, noe som kan føre til en merkbar lysstyrkeendring.
MPRT er en spilloptimalisert modus. Hvis du slår på MPRT, kan det føre til merkbar flimring på skjermen. Vi anbefaler at du slår den av når du ikke bruker spillfunksjonen.
Produktene og tilbehøret som står oppført i dette pakningsvedlegget, kan variere etter land og region.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.