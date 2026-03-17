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MonitorFull HD LCD-skjerm

24E1N1100A/01

4.1
| (36) Anmeldelser
Jobb med stil
Få produktivitet i Full HD. Denne skjermen er utstyrt med de viktigste funksjonene for arbeidsplassen, som LowBlue-modus som beskytter øynene, bred IPS LED-visningsteknologi for bilder av høy kvalitet og 1 ms MPRT for skarpe bilder.
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Jobb med stil

  • 1000-serien

  • 24 (23,8" / 60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

120 Hz oppdateringsfrekvens for svært jevne, strålende bilder

120 Hz oppdateringsfrekvens for svært jevne, strålende bilder

Du liker intens, konkurransepreget spilling. Du krever en skjerm som gir svært jevne bevegelser uten etterslep. Denne Philips-skjermen oppdaterer seg opptil 120 ganger per sekund, noe som er raskere enn en standardskjerm. En lavere oppdateringsfrekvens kan gjøre at fiender ser ut til å hoppe fra sted til sted på skjermen, noe som gjør dem til mål som er vanskelige å treffe. Med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz vises disse viktige manglende bildene på skjermen, slik at fiendenes bevegelser ser svært jevne ut, og du kan enkelt sikte deg inn på dem. Med svært lite etterslep og jevne bilder er denne Philips-skjermen perfekt egnet for spill.

Bred IPS LED-visningsteknologi for bilde- og fargenøyaktighet

Bred IPS LED-visningsteknologi for bilde- og fargenøyaktighet

IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.

16:9 Full HD-skjerm for skarpt detaljerte bilder

16:9 Full HD-skjerm for skarpt detaljerte bilder

Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.1

av 5

36

Anmeldelser

17/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

09/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Excellent!

Excellent quality monitor and good value for money.

Fordeler

Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.

Ulemper

Case is a bit flimsy, but no issues so far.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor

05/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Denne omtalen gjelder Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

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Ansvarsfraskrivelser

  1. DCI-P3-dekning basert på CIE1976, sRGB-område basert på CIE1931, NTSC-område og Adobe RGB-område basert på CIE1976.

  2. For å få den beste utskriftsytelsen må du alltid sørge for at grafikkortet kan oppnå den maksimale oppløsningen og oppdateringshastigheten til denne Philips-skjermen.

  3. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  4. MPRT er laget for å justere lysstyrken for reduksjon av uskarphet, og kan derfor ikke justere lysstyrken når MPRT er slått på. For å redusere uskarpheten i bevegelser vil LED-bakgrunnsbelysningen synkroniseres med skjermoppdateringen, noe som kan føre til en merkbar lysstyrkeendring.

  5. MPRT er en spilloptimalisert modus. Hvis du slår på MPRT, kan det føre til merkbar flimring på skjermen. Vi anbefaler at du slår den av når du ikke bruker spillfunksjonen.

  6. Produktene og tilbehøret som står oppført i dette pakningsvedlegget, kan variere etter land og region.

  7. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.