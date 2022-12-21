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E-serien
24 (23,8" / 60,5 cm diag.)
2560 x 1440 (QHD)
IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.
Disse Philips-skjermene gir krystallklare Quad HD-bilder med 2560 x 1440 piksler. De nye skjermene bruker paneler med høy ytelse og pikseltetthet. Dette er et resultat av kilder med høy båndbredde, som gir liv til bilder og grafikk. Enten du stiller profesjonelle krav til detaljert informasjon i løsninger med datamaskinassistert konstruksjon og produksjon, bruker programmer med 3D-grafikk eller er en finansekspert som arbeider i enorme arbeidsark, gir Philips-skjermene deg krystallklare bilder.
Ultra Wide-Color-teknologien gir et bredere fargespekter som skaper et klarere bilde. Ultra Wide-Color med bredere fargegamut produserer mer naturlige grønnfarger, livlige rødfarger og dypere blåfarger. Gi medieunderholdning, bilder og til og med produktivitet mer levende og klare farger med Ultra Wide-Color-teknologi.
4.1
av 5
28
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produktet
mugman
21/12/2022
United Kingdom
Excellent Monitor!
Excellent monitor. sharp details and great colors. i use it for programming
Fordeler
sharp, non exhausting, vivid colors
Ulemper
fixed stand with no height adjustment
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 275E1S LCD monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 275E1S LCD monitor
Jolaes76
02/05/2020
United Kingdom
A very impressive, cheap 1440p monitor
Great colors,excellent sharpness and contrast for an IPS panel. 2k resolution at 24" size produces razor-sharp images (can even be fine-tuned to some degree). I have seen two monitors of this type, neither suffers from excessive backlight bleed or uneven white/black levels (which are mentioned in other reviews). Perfect for office use. Given that Freesync is supported and variable refresh also works in G-sync compatible mode, this display can provide a pleasant gaming experience as well (not at e-sports level, of course. IPS response times pretty much rule that out.) OSD controls are sensible, buttons are physical (though they are under the bezel, not frontal).
Fordeler
Colors,sharpness,contrast, Freesync support, (unofficial) G-Sync compatibility
Ulemper
Non-VESA stand, no pivot (tilt-only). Default font size might be too small in Windows (125% is much better). Connectors at the rear face backward not down, this may not permit pushing the monitor against a wall (calls for HDMI/DP/power L-type cables)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 245E1S LCD monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 245E1S LCD monitor
karlgeht
16/01/2024
Deutschland
Bekreftet kjøper
Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
Gut geeignet für z.B. Hobbyfotografen - die Farbdarstellung ist schon ab Werk befriedigend. Für 160 € ein Schnäppchen.
Fordeler
Preis,
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 245E1S LCD-Monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 245E1S LCD-Monitor
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
Den maksimale oppløsningen fungerer for enten HDMI-inngang eller DP-inngang.
NTSC-område basert på CIE 1976
sRGB-område basert på CIE 1931
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Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.