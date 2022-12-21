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LCD-skjerm

245E1S/00

4.1
| (28) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produktet
Rett og slett fantastisk
Den 24-tommers skjermen i E-serien gir deg fantastiske bilder og en elegant design når du vil ha en stilfull oppgradering på arbeidsplassen. Opplev krystallklare Quad HD-bilder og jevn action med AMD FreeSync-teknologi.
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Rett og slett fantastisk

  • E-serien

  • 24 (23,8" / 60,5 cm diag.)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Bred IPS LED-visningsteknologi for bilde- og fargenøyaktighet

Bred IPS LED-visningsteknologi for bilde- og fargenøyaktighet

IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.

Crystalclear-bilder med Quad HD 2560 x 1440 piksler

Crystalclear-bilder med Quad HD 2560 x 1440 piksler

Disse Philips-skjermene gir krystallklare Quad HD-bilder med 2560 x 1440 piksler. De nye skjermene bruker paneler med høy ytelse og pikseltetthet. Dette er et resultat av kilder med høy båndbredde, som gir liv til bilder og grafikk. Enten du stiller profesjonelle krav til detaljert informasjon i løsninger med datamaskinassistert konstruksjon og produksjon, bruker programmer med 3D-grafikk eller er en finansekspert som arbeider i enorme arbeidsark, gir Philips-skjermene deg krystallklare bilder.

Ultra Wide-Color – et større fargespekter skaper et livligere bilde

Ultra Wide-Color – et større fargespekter skaper et livligere bilde

Ultra Wide-Color-teknologien gir et bredere fargespekter som skaper et klarere bilde. Ultra Wide-Color med bredere fargegamut produserer mer naturlige grønnfarger, livlige rødfarger og dypere blåfarger. Gi medieunderholdning, bilder og til og med produktivitet mer levende og klare farger med Ultra Wide-Color-teknologi.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.1

av 5

28

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produktet

21/12/2022

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Monitor!

Excellent monitor. sharp details and great colors. i use it for programming

Fordeler

sharp, non exhausting, vivid colors

Ulemper

fixed stand with no height adjustment

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 275E1S LCD monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 275E1S LCD monitor

02/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

A very impressive, cheap 1440p monitor

Great colors,excellent sharpness and contrast for an IPS panel. 2k resolution at 24" size produces razor-sharp images (can even be fine-tuned to some degree). I have seen two monitors of this type, neither suffers from excessive backlight bleed or uneven white/black levels (which are mentioned in other reviews). Perfect for office use. Given that Freesync is supported and variable refresh also works in G-sync compatible mode, this display can provide a pleasant gaming experience as well (not at e-sports level, of course. IPS response times pretty much rule that out.) OSD controls are sensible, buttons are physical (though they are under the bezel, not frontal).

Fordeler

Colors,sharpness,contrast, Freesync support, (unofficial) G-Sync compatibility

Ulemper

Non-VESA stand, no pivot (tilt-only). Default font size might be too small in Windows (125% is much better). Connectors at the rear face backward not down, this may not permit pushing the monitor against a wall (calls for HDMI/DP/power L-type cables)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 245E1S LCD monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 245E1S LCD monitor

16/01/2024

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Gut geeignet für z.B. Hobbyfotografen - die Farbdarstellung ist schon ab Werk befriedigend. Für 160 € ein Schnäppchen.

Fordeler

Preis,

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 245E1S LCD-Monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 245E1S LCD-Monitor

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.

  2. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  3. Den maksimale oppløsningen fungerer for enten HDMI-inngang eller DP-inngang.

  4. NTSC-område basert på CIE 1976

  5. sRGB-område basert på CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.

  7. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.