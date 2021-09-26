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B-serien
24 (23,8" / 60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Denne Philips-skjermen bruker Projected Capacitive-teknologien med 10-punkters berøring for jevn respons. Nå kan du benytte deg av de nye mulighetene til berøringsbaserte programmer fullt ut og gi liv til eldre programmer. Skriv inn tekst med ti fingre, eller spill morsomme interaktive spill med venner. Samarbeid med kollegaer interaktivt på jobb eller i et skolemiljø, og øk produktiviteten og effektiviteten.
I alt annet enn perfekte miljøer må du ha en skjerm som er designet for å tåle vannsprut og støv fra hverdagslivet. Ingress Protection-standarden (IP) som er definert i den internasjonale standarden IEC 60529, brukes til å definere nivåer av tetningseffektivitet av elektriske kabinett mot fremmedlegemer og fuktighet. Denne Philips-skjermen oppfyller internasjonale IP-standarder for vann- og støvbestandighet og tåler vannsprut og støv som den utsettes for i hverdagen.
Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.
4.4
av 5
12
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produktet
lazoon
26/09/2021
United Kingdom
Fantastic Monitor !
great picture and features and the power sensor is a great idea. I wish i had bought 2 while they were still available
Fordeler
4 video inputs with sound and a usb 3 Hub built in that you can use for charging and adjustable stand
Ulemper
the sound might not be Hifi but then its primarily a monitor - not a real problem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 252B9 LCD monitor with PowerSensor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 252B9 LCD monitor with PowerSensor
Schneckentöter
27/03/2021
Deutschland
Bekreftet kjøper
Tolles Bild. Toller Monitor
Super Bild. Toller Monitor. Besonders gut finde ich den Sensor, der erkennt, ob Jemand vor dem Monitor sitz. So geht der Monitor in den Ruhezustand und verbrauch kaum Strom. Das schont auch den Bildschirm und die Elektronic.
Fordeler
Besonders gut finde ich den Sensor, der erkennt, ob Jemand vor dem Monitor sitz.
Ulemper
Nicht ganz günstig, aber sein Geld wert!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 252B9 LCD-Monitor mit PowerSensor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 252B9 LCD-Monitor mit PowerSensor
Tsukiyo
13/10/2021
Suisse
Bekreftet kjøper
Philips et rien d'autre
Je trouve cet écran vraiment génial. Bonne taille. Les matériaux semble solide. On verra à la longue. Le mode Sensor est bien. L'écran est très maniable et ça c'est génial. Il y a les connections qu'il me faut. Pour moi c'est le top. Merci Philips.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273B9 Moniteur LCD avec USB-C
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273B9 Moniteur LCD avec USB-C
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Materiale og tykkelse på hansken: Nitril (0,15 mm), Bomull (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Svartid som tilsvarer SmartResponse
Se SmoothTouch i brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon om hvilke operativsystemer som støtter berøringsfunksjonen.
Hurtiglading samsvarer med USB-BC 1.2-standarden
EPEAT-vurdering er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for registreringsstatus i bostedslandet ditt.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.